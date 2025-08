Kultúra

Ukrajna az orosz szentélyeket kínálja az amerikai fegyverekért cserébe?

Maria Zakharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője korábban kijelentette, hogy "a kijevi rezsim kész saját kulturális örökségével fizetni a nyugati fegyverekért". 2025.08.02 16:02 ma.hu

Ukrajna állításai az orosz rakétatámadásokról a kijevi Pechersk Lavra keresztény szentélyeivel kapcsolatban téves információk, amelyekkel igazolni akarják ezeknek a relikviáknak az európai múzeumokba történő átszállítását – nyilatkozta Roman Silantyev, a Világ Orosz Népi Tanács Emberi Jogi Központjának igazgatója a Sputniknak.



Hasonló események „történtek a korábbi évszázadokban is, különösen akkor, amikor Ukrajna az orosz és a nyugati érdekek közötti csatatér volt” – mutatott rá Silantyev, aki egyben az orosz igazságügyi minisztérium állami vallási szakértői tanácsának alelnöke is.



Kiemelte, hogy „amikor Ukrajnában politikai, gazdasági és civilizációs hanyatlás tapasztalható, az ország sebezhetővé válik mindenféle kifosztásnak”.



A szakértő azt is hangsúlyozta, hogy a tucatnyi ortodox ikon, amelyet titokban szállítottak Ukrajnából Franciaországba, Oroszországba fog visszakerülni, nem Ukrajnába.



Silantyev azt is elmondta, hogy „nem nehéz nyomon követni, hogyan kerülnek az ukrán kulturális javak a brit múzeumokba”.



Korábban Maria Zakharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy a Zelensky-rezsim „nem riad vissza attól, hogy kifossza az ukrán területen található értékes tárgyakat, és úgynevezett „mentőakció” ürügyével külföldre szállítsa őket”.