Sziget - A Mazsihisz üdvözli a Kneecap zenekar kitiltását az országból

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) köszönetet mond a tiltakozóknak, és üdvözli a kormány döntését, hogy antiszemita gyűlöletbeszéd miatt nem engedi az országba lépni az ír Kneecap zenekar tagjait, így nem fognak fellépni a Sziget Fesztiválon sem - olvasható a szervezet MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében.



Hangsúlyozták: antiszemita gyűlöletbeszédnek és Izrael ellen uszító propagandának nincs helye a magyar nyilvánosságban, az ilyen jellegű tartalmakat pedig nem lehet a szólásszabadság elvével magyarázni. A Mazsihisz ezért az elsők között, következetesen tiltakozott az ír Kneecap budapesti fellépése ellen.



Azt írták: megelégedéssel tölti el őket, hogy tiltakozásuk nyomán nagyon sokan osztották véleményüket, hogy a Kneecap által terjesztett eszmék nem fertőzhetik a Sziget Fesztivált. "Nagyra értékeljük a magyar civilek, művészek, együttesek, közéleti szereplők, politikusok kiállását, köszönjük a petíciókat, a cikkeket, a demonstrációkat" - tették hozzá.



A Mazsihisz helyesnek tartja és üdvözöli a magyar kormány döntését, hogy az ír együttes tagjai nem léphetnek hazánk területére. "Példaértékű, az emberi élet és méltóság mindenek felett álló eszméjét szem előtt tartó döntés született az antiszemitizmus ellen meghirdetett zéró tolerancia érvényesítésének szellemében" - fogalmaztak.



A Kormányzati Tájékoztatási Központ csütörtök délelőtt közölte, hogy mivel a Kneecap együttes tagjai folyamatos jelleggel, ismétlődő módon a terrorizmust és terroristákat támogató antiszemita gyűlöletbeszédet folytatnak, Magyarországon pedig zéró tolerancia van az antiszemitizmus minden formájával szemben, ezért az együttes tagjait a magyar kormány három évre kitiltotta Magyarország területéről.

