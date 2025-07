Média

Megszünteti Stephen Colbert késő esti showműsorát a CBS amerikai televíziótársaság

Megszünteti jövőre Stephen Colbert késő esti showműsorát a CBS amerikai televíziótársaság - jelentette be az Egyesült Államokban országos médiumként működő vállalkozás.



A csütörtöki keltezésű közlemény szerint a The Late Show with Stephen Colbert 2026 májusa után már nem lesz látható a képernyőn. A döntést kizárólag pénzügyi okokkal, a késő esti televíziós műsorsávot érintő kihívásokkal magyarázták, aminek nincs köze az adott műsor teljesítményéhez, tartalmához, valamint a CBS küszöbön álló tulajdonosi szerkezetváltásához.



A televíziótársaság közleménye szerint a The Late Show with Stephen Colbert megszüntetése után a The Late Show mint franchise is kikerül a műsorkínálatból, így nem a műsorvezető lecseréléséről van szó.



A hírt Stephen Colbert közösségi médiaoldalán kommentálta, és a többi között azt írta: "nem mondhatnám, hogy az emberek a CBS-nél nagyszerű partnerek lettek volna".



A médiaszemélyiség 2015-ben, David Letterman után kapta meg a CBS-en futó The Late Show házigazdájának szerepét. Amerikai médiaértékelések szerint show-műsorában Stephen Colbert elsősorban a liberális értékrendet közvetítette, túlnyomóan a demokrata párti politikusoknak adott helyet a szórakoztató hangvételű adásban.



Stephen Colbert több kollégájával együtt a közelmúltban élesen bírálta a CBS televíziótársaság anyavállalatát, a Paramount cégcsoportot, amiért hivatalos eljáráson kívül rendezte a Donald Trump elnökkel fennálló vitát.



A konfliktus a televízióban a tavalyi választási kampányban leadott, átszerkesztett Kamala Harris-interjú miatt bontakozott ki. Donald Trump azt kifogásolta, hogy a CBS nagy nézettségű politikai interjúműsorában, a 60 Minutes-ben 2024 októberében, röviddel az elnökválasztás előtt, a demokrata jelölttel, Kamala Harris alelnökkel készült interjú során a kérdéseket és válaszokat úgy módosította, hogy az jobb fényben tüntesse fel a riportalanyt.

Július elején jelentették be, hogy a Paramount vállalta peren kívül 16 millió dollár kifizetését Donald Trumpnak a jogi vita rendezése érdekében.



A Paramount cégbirodalom a tervek szerint a közeljövőben összeolvad a Skydance Media vállalatcsoporttal, az üzlet a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (Federal Communication Commission), azaz az amerikai médiafelügyelet jóváhagyását is igényli.