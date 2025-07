Gyász

Meghalt Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne, a heavy metal ikonja, életének 76. évében elhunyt – jelentette be a család egy szűkszavú, de mély érzelmeket közvetítő nyilatkozatban. Mint írták, a legendás zenész szerettei körében, szeretettel körülvéve távozott az élők sorából. A család kérte a nyilvánosságot, hogy ebben a fájdalmas időszakban tartsák tiszteletben a gyászukat.



A brit származású művész a Black Sabbath frontembereként vált világhírűvé, a zenekar a hetvenes években forradalmasította a rockzenét, és megteremtette a heavy metal műfaj alapjait. A „Sötétség Hercegeként” is emlegetett Osbourne nem csupán zenészként, hanem később televíziós személyiségként is újra és újra meglepte és meghódította a közönséget: a 2000-es években feleségével és gyermekeivel közös valóságshow-ja, The Osbournes hatalmas sikert aratott.



Osbourne 2019-ben Parkinson-kór diagnózist kapott, és ezt követően több koncertjét is le kellett mondania. Ugyanebben az évben egy súlyos esés is tovább rontotta egészségi állapotát, amelyből már csak részben tudott felépülni. A betegség és a sérülések egyre inkább visszavonulásra kényszerítették a színpadtól azt a férfit, aki évtizedeken át a rockzene meghatározó alakja volt.



Ozzy Osbourne halálával nemcsak a zenei világ veszített el egy legendát, hanem milliók gyászolnak szerte a világon, akik számára a zenéje és személyisége inspirációt és menedéket jelentett. Távozása hatalmas űrt hagy maga után, de öröksége örökre élni fog a rock történetének legfényesebb lapjain.