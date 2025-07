Kultúra

Az olasz Savoyai-ház leszármazottai visszakövetelik a családi ékszereket

Az utolsó olasz király, II. Umbertó leszármazottai visszakövetelik azokat az ékszereket, amelyeket az uralkodó és családja 1946-os száműzetésbe vonulása óta az olasz jegybank széfjeiben őriznek. 2025.07.15 06:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Savoyai-házhoz tartozó II. Umbertó gyermekei, Vittorio Emanuele, Maria Pia, Maria Gabriella és Maria Beatrice 2022-ben nyújtottak be keresetet az ékszerek visszaszerzésére az olasz jegybank, a római miniszterelnöki hivatal és a pénzügyminisztérium ellen. Az illetékes római bíróság elutasította a kérelmet.



A családot képviselő ügyvéd, Sergio Orlando bejelentette, hogy fellebbezni fognak, és ha kell, az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak jogorvoslatért.



"Az ékszerek a Savoyai-család, és nem az olasz állam tulajdonai" - jelentette ki Orlando.



Az olaszok az 1946. június 2-án tartott népszavazással döntöttek úgy, hogy a monarchia helyett köztársaságban kívánnak élni.



Néhány nappal később II. Umbertó elhagyta az országot, ahova soha többé nem tért vissza 1983-ban Genfben bekövetkezett haláláig. Távozása előtt, 1946. június 5-én a római királyi palotával majdnem szomszédos Banca d’Italia páncéltermébe küldte át a család ékszereit.



A korabeli nyilvántartás szerint az ékszerek között szerepelt II. Umbertó nagymamája, Margherita királynő egyik koronaékszere, valamint II. Umbertó felesége, Maria Jose négysoros gyöngynyaklánca is. A jegybank feljegyzéseiben kétezer darab gyöngy és több mint hatezer darab drágakő díszítette ékszer szerepel. A Sotheby’s aukciós ház mintegy 300 millió euróra becsülte az ékszerek értékét.



A jegybank széfjében őrzött ékszereket egy alkalommal, 1976-ban "vették elő", amikor az olasz állam felkérte a Bulgari ékszerházat a darabok azonosítására.



Az olasz alkotmány értelmében az uralkodóház birtokai, ingatlanjai és más tulajdonai az államhoz kerültek. A Savoyai-ház leszármazottai szerint a jegybankban őrzött ékszerek esetében személyes tárgyakról van szó.



II. Umbertó unokája, a családot jelenleg képviselő Emanuele Filiberto úgy nyilatkozott, bizonyítani tudja, hogy az ékszereket felmenői "saját zsebből" fizették ki. Hangoztatta, hogy az ékszereket külön múzeumban kívánják kiállítani, hogy az olaszok láthassák őket.



II. Umbertó férfileszármazottjai 2003 óta léphetnek be ismét Olaszország területére. Emanuele Filiberto is akkor, 31 évesen lépett először olasz földre.