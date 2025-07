Programajánló

Idén is várja a szórakozni vágyókat a debreceni Campus Fesztivál

Több tízezer fesztiválozót várnak a szervezők július 16-20. között a debreceni Campus Fesztiválra, amelynek kínálatában az idén több mint 250 koncert szerepel. 2025.07.02 08:18 MTI

A 17 éve töretlen népszerűségnek örvendő rendezvény július 16-án nyitja meg kapuit a Debreceni Nagyerdőn. Az idén 21 helyszínen várják a fesztiválozókat, az előadók között szerepel Jason Derulo; a The Chainsmokers elektropop-duó; a funk, a soul és a modern pop elemeit ötvöző John Newman; az alternatív rock legendává avanzsált The Dandy Warhols és a New York-i metálszíntér zenekara, a Life Of Agony - áll a közleményben.



A hazai fő fellépők között szerepel a Halott Pénz, a Bagossy Brothers Company, ByeAlex és a Slepp, Majka, Desh, Dzsúdló és a Tankcsapda, valamint Ganxsta Zolee és a Kartel is színpadra lép eredeti felállásban.



A közlemény szerint ritkán látott, unikális előadók is szerepelnek a felhozatalban. Így színpadra lép Palya Bea; az 1986-ban alakult legendás Leukémia, Szűcs Krisztián, aki a pályafutására épülő 'Krézi Srác 25' koncerttel érkezik; a hiphop és a népzene keverékét ötvöző Zuboly és a 30 éves Hollywoodoo. Az elektronikus zenei felhozatalban több mint száz DJ és producer található.



A fesztiválon a zenei programok mellett többek között mutatványosok, artisták és légtornászok, falmászás és virtuális élmények szórakoztatják majd a látogatókat.



A Civil Faluban a Campus Kid programjain a legkisebbek és a legnagyobbak egyaránt átélhetik a játék önfeledt örömét, a Campus Art pontokon pedig kézműveskedéssel és más kreatív foglalkozásokkal várják a fesztiválozókat. Az újdonságok között kiemelik a bejárati zónában található Fun Zone-t. A többállomásos akadálypálya minden szakaszán szórakoztató játékokkal várják a résztvevőket.



Visszatér a Job Street is, a régiós cégek utcája, az álláskeresők és állást kínálók találkozási pontja. A Víztorony földszintjén található H20 klub ezúttal színházi előadásoknak, kortárs irodalmi programoknak és előadóművészeti aktivitásoknak ad teret.



A szokásoknak megfelelően a Debreceni Egyetem is bemutatkozik, most nyáron új helyszínként a Sportdiagnosztikai, Életmód és Terápiás Központ, azaz a SET központ is bekapcsolódik az egyetemi programkavalkádba, ahol szűrésekkel, tanácsadásokkal várják a fesztiválozókat. Emellett a szokásos helyszínen, a Nagyerdei Stadion szomszédságában felállított 12 faházban mutatkoznak be az egyetemi karok és a különböző szervezeti egységek.



A fesztivál mindig jótékonysági célt is szolgál, idén is Micskó Benjámin ötéves, Duchenne-féle izomsorvadásban szenvedő kisfiút támogatják. Beni egyetlen esélye a génterápia. A kezelés költsége meghaladja az 1,3 milliárd forintot. A szervezők kiemelik, hogy a 2024-es nyitófogadás alkalmával 12 millió 500 ezer forint gyűlt össze, amelyet a szervezők teljes egészében a Beni gyógyulását segítő alapítványnak ajánlottak fel. Az idei nyitófogadás bevételével szintén a kisfiú életmentő kezelését támogatják.



Az Egészségügyi Bázison a Lelkierő Egyesület jóvoltából ártalomcsökkentő helyiség, valamint 24 órában orvosi ellátás is működik.