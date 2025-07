Kultúra

Antal Csaba díszlettervező a francia Művészetek és Irodalom Érdemrend lovagi fokozatát vehette át

A Művészetek és Irodalom Érdemrend lovagi fokozatával tüntette ki a francia kulturális miniszter Antal Csaba díszlet- és jelmeztervezőt - közölte a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE).



Az elismerést Antal Csaba szerdán vette át Budapesten, a francia nagykövetségen.



A közleményben kiemelték, hogy Antal Csaba 1986 óta dolgozik Franciaországban, alkotott a párizsi Odéonban, a Comédie-Française-ben, a Strasbourgi Nemzeti Színházban, a Théâtre du Rond-Point-ban, a Grand Théâtre de Bordeaux-ban, a Corum de Montpellier-ben. 1991-től 1994-ig a strasbourgi színművészeti főiskola, 1998 és 2000 között a Conservatoire de Paris, 2004 és 2007 között a lyoni ENSATT (L'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre) tanára volt. 1989-ben a Giorgio Strehler vezette Európai Színházak Uniójának alapító tagja volt.



Antal Csaba az elmúlt csaknem 40 évben azon dolgozott, hogy a két ország kulturális kapcsolatait erősítse - hangsúlyozták a közleményben.



A francia nagykövetség Facebook-oldalán csütörtökön közzétett hír szerint Antal Csaba szerda este a francia nagykövettől vette át az elismerést kivételes pályafutásáért és a színpadi művészetekhez való felbecsülhetetlen hozzájárulásáért.



"Fáradhatatlan alkotóként Európa legnagyobb színpadain tűnt ki a színházi és operai díszletek és jelmezek tervezésében: Olaszországban, Németországban, Spanyolországban... és természetesen Franciaországban, ahol a Comédie-Française, a Rond-Point színház, az Odéon és a Bordeaux-i Nemzeti Operaház számára tervezett díszleteket és jelmezeket" - méltatták a művészt.



Felidézték, hogy az Eternal Yorick - Life Book Csaba Antal című kiállítás, amelyet 2023-ban a Műcsarnokban rendeztek meg, a művész kivételes karrierjét mutatta be. Jövő októberben a budaörsi színházban a közönség megtekintheti azt a díszletet is, amelyet jelenleg készít Offenbach Le Roi Carotte című darabjához - tették hozzá.