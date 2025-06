Kultúra

Dolhai Attilát választotta a Vörösmarty Színház igazgatójának a székesfehérvári közgyűlés

Pályázata, a meghallgatásokon tapasztalt hozzáállása és világképe Szent István városában alkalmassá teszi arra, hogy a régió kulturális életében is kiemelkedően fontos kulturális intézményt vezesse. 2025.06.28 06:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Dolhai Attilát választotta a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatójának a városi önkormányzat közgyűlése pénteken.



A közgyűlés ülését követően az Országalma előtt tartott sajtótájékoztatón Cser-Palkovics András (Fidesz) Székesfehérvár polgármestere elmondta: Dolhai Attilát a közgyűlés a szakmai értékelő bizottság és a humán bizottság javaslatait elfogadva választotta meg igazgatónak. Megbízatása augusztus elsejétől 2028 július 31-ig él.



A polgármester megköszönve Szikora János leköszönő színházigazgatónak több mint tízéves munkáját, úgy fogalmazott: "fantasztikus munkát végzett" és sokat köszönhet neki a város. Reményeit fejezte ki, hogy a leköszönő igazgató is "valamilyen módon" a Székesfehérvár kulturális életének szerves része marad.



Cser-Palkovics András hangsúlyozta: Dolhai Attila pályázata, a meghallgatásokon tapasztalt hozzáállása és világképe Szent István városában alkalmassá teszi arra, hogy a régió kulturális életében is kiemelkedően fontos kulturális intézményt vezesse.



Első évében egy "örökölt" évaddal kezdődik a munkája az új igazgatónak - tette hozzá a polgármester, majd arról biztosította a direktort, hogy az önkormányzat ezután sem fog beleszólni a művészeti tevékenységbe. Azt kérte, hogy amennyire lehet, tartsák egyben és erősítsék a társulatot, valamint azt is, hogy a nemzeti színházzá válás felé tegyenek lépéseket.



Cser-Palkovics András kiemelte: bízik benne, hogy hamarosan bejelenthetik a kormány, az önkormányzat és a színház az új megállapodását a színház közös működtetéséről, amely a következő öt éves együttműködés alapjait határozza meg.



Dolhai Attila megköszönte a bizalmat, majd közölte: célja, hogy a Szikora János által elért folytonosságot tovább vigyék, és a társulatot egyben tartva, a prózai értékeket megerősítve megtegyék azokat a lépéseket, amelyekkel a nemzeti státusz elérése lehetővé válik. A megválasztott igazgató nyitottságot kért a társulati tagoktól, majd azt mondta, egy nemzeti színházat szeretnének építeni abban a városban, ahol királyokat koronáztak, és ahol királyok nyugszanak.



Dolhai Attila a sajtótájékoztatón felajánlotta, hogy miután megismerte riválisa, Egyed Attila pályázatát - aki "tizensok éve" részese a társulatnak -, hozzájárulása esetén, a közös együttműködés jeléül javaslatait szeretné beépíteni koncepciójába.



A péntek reggeli székesfehérvári közgyűlésen Lehrner Zsolt (Fidesz) alpolgármester ismertette, hogy a Vörösmarty Színház vezetésére a második körben kiírt pályázaton öten vettek részt. A kilenctagú szakmai bizottság mind az öt pályázót meghallgatta, náluk Dolhai Attila hét, Egyed Attila négy támogató szavazatot kapott, Forgács Péter, Meskó Zsolt és Moravetz Levente pályázatára nem érkezett támogatás.



Ezután Földi Zoltán (Fidesz), az önkormányzat humán közszolgálati szakbizottságának elnöke is jelezte, hogy grémiumuk is Dolhai Attila pályázatát támogatta.

Az egyes pályázókról szóló szavazáson Dolhai Attila pályázatát 17 igen vokssal, 4 tartózkodás mellett támogatta a közgyűlés, majd a kinevezésről szóló határozatot 21 igen szavazat mellett, egyhangúlag fogadták el.