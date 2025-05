Kultúra

Negyvenéves lett az Aggteleki Nemzeti Park

Idén ünnepli alapításának negyvenedik évfordulóját az Aggteleki Nemzeti Park, amely nemcsak Magyarország negyedik nemzeti parkja volt, hanem az első, amelyet kifejezetten az élettelen természeti értékek – különösen a karsztjelenségek és barlangok – védelme érdekében hoztak létre. A jeles alkalmat ünnepi rendezvénnyel köszöntötték a Baradla-barlang közelében, ahol szakmai visszatekintések és elismerések is elhangzottak.



A park legismertebb látnivalója a Baradla-barlang, amely tíz évvel a nemzeti park megalapítása után, 1995-ben világörökségi helyszínné vált. A természetes kategóriában történt elismerés azóta is egyedülálló Magyarországon. Bár a nemzeti park felszíni területe viszonylag kicsi, a barlangrendszer mintegy 40 kilométer hosszan húzódik a föld alatt, és külön érdekesség, hogy az országhatárt is átszeli a mélyben.



Az ünnepi beszédek során elhangzott, hogy a park az induláskor 35 fővel kezdte meg működését, mára azonban 127 munkatárs dolgozik az Aggteleki Nemzeti Parknál.



Az idei év nemcsak a park születésnapja miatt különleges: 30 éve lett a Baradla-barlang világörökségi helyszín, és 200 éve készült el az első tudományos leírás is a barlangról.



Az ünnepségen elhangzott az is, hogy az Aggteleki Nemzeti Park a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program keretében hat jelentős projektet valósít meg, összesen 3,3 milliárd forint értékben. A fejlesztések részeként vizes élőhelyek rekonstrukciójára, élettelen természeti értékek bemutatására, valamint infrastruktúra-fejlesztésekre is sor kerül.



Az ünnepségen Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára Pro Natura Díjat adott át Boldogh Sándor Andrásnak, a nemzeti park zoológiai szakreferensének, aki kiemelkedő munkát végzett a hazai állatfajok, különösen a denevérek védelmében és kutatásában.



Riz Gábor, a térség országgyűlési képviselője a parkot a „múlt, jelen és jövő” találkozási pontjának nevezte, míg Veress Balázs, az Aggteleki Nemzeti Park igazgatója kiemelte, hogy a Baradla-barlang Magyarország legrégebben kutatott és látogatható barlangja, és 1985 óta több mint 7,3 millió látogatót fogadott.



A jubileumi esemény méltó módon emlékezett meg a térség páratlan természeti értékeiről, valamint a több évtizedes természetvédelmi munkáról, amelynek köszönhetően az Aggteleki Nemzeti Park ma is kiemelkedő szerepet tölt be Magyarország örökségvédelmében és ökoturizmusában.