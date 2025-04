Gyász

Elhunyt Galkó Balázs

75 éves korában elhunyt Galkó Balázs színész. Haláláról fia, Galkó Máté adott hírt pénteken egy Facebook bejegyzésben. "Apuka átment. A függöny legördült. A nézőtér üres" - írta.

Galkó Balázs sokoldalú tehetsége és elkötelezett színházi munkája révén generációk nőttek fel hangján, játékán és jelenlétén. Számos klasszikus és kortárs szerep fűződik a nevéhez, legyen szó Shakespeare-darabokról, magyar drámákról vagy irodalmi estekről. Nemcsak színpadon, hanem a filmvásznon és a mikrofon mögött is otthonosan mozgott – szinkronszínészként, előadóművészként és versmondóként is elismerték.



Különösen emlékezetes volt fellépése az 1980-as évek alternatív kulturális közegében, ahol egyéni hangvételével és markáns társadalmi kiállásaival vált a rendszerváltás előtti értelmiségi élet egyik emblematikus figurájává. Mindvégig hű maradt önmagához, politikai és erkölcsi elveihez.



Halála nagy veszteség a magyar kultúra számára. Pályatársai, tanítványai, barátai és tisztelői fájdalommal búcsúznak tőle. Galkó Balázs nemcsak művészetével, hanem emberségével is nyomot hagyott azok szívében, akik ismerhették és együtt dolgozhattak vele.



Temetéséről a család később ad tájékoztatást. Nyugodjon békében.