Gyász

Bejelentette a Vatikán, miben halt meg a Pápa

A Vatikán hivatalosan megerősítette, hogy Ferenc pápa 88 éves korában, húsvét hétfőn hunyt el, halálát agyvérzés, majd visszafordíthatatlan szívelégtelenség okozta. A katolikus egyházfő halálhírét hétfő reggel 7:35-kor jelentették be, miután a pápa elhunyt lakhelyén, a vatikáni Casa Santa Marta rezidenciában.



A hivatalos halotti bizonyítvány szerint, melyet Dr. Andrea Arcangeli, a Vatikán Egészségügyi és Higiéniai Igazgatóságának vezetője írt alá, a halál oka „agyvérzés, majd kóma és visszafordíthatatlan keringési összeomlás” volt.



Ferenc pápa az elmúlt hónapokban súlyos és krónikus egészségügyi problémákkal küzdött. A Vatikán közlése szerint kétoldali tüdőgyulladása, hörgőtágulata, magas vérnyomása és 2-es típusú cukorbetegsége is volt. A közelmúltban 38 napot töltött kórházban, és állapota olyannyira súlyossá vált, hogy orvosai palliatív kezelések lehetőségét is fontolóra vették.

Ennek ellenére a pápa húsvétvasárnap még utoljára megjelent a nyilvánosság előtt, amikor kerekesszékéből felállva köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Az ünnepi szentbeszédet már egy másik egyházi személy olvasta fel helyette, de maga Ferenc pápa integetett és így szólt a tömeghez:



„Kedves testvérek, áldott húsvétot!”

A végakarat: egyszerű temetés, imádság a világ békéjéért

A Vatikán nyilvánosságra hozta Ferenc pápa utolsó testamentumát is, amelyben így írt:



„Miközben érzem, hogy földi életem alkonya közeleg, és erős reménnyel tekintek az örök életre, szeretném kinyilvánítani utolsó kívánságaimat nyughelyemmel kapcsolatban... Szenvedéseimet, amelyek életem végső szakaszát kísérték, az Úrnak ajánlom, a világ békéjéért és a népek közötti testvériségért.”



A pápa végakarata szerint nem a hagyományos módon, a Szent Péter-bazilika altemplomában temetik el, hanem a római Santa Maria Maggiore-bazilikában kap végső nyughelyet. A sírhely egyszerű földbe temetés lesz, különösebb díszítés nélkül, csupán ennyi felirattal: Franciscus.



A Vatikán tájékoztatása szerint Ferenc pápa holttestét szerdától ravatalozzák fel a Szent Péter-bazilikában, ahol a hívek is leróhatják kegyeletüket. A bíborosi testület kedden ülésezik, hogy meghatározza a temetés pontos időpontját – ez hagyományosan a haláleset után 4–6 nappal történik.

Történelmi alak, radikális nyitás

Ferenc pápa, polgári nevén Jorge Mario Bergoglio, Buenos Airesben született, és 2013 márciusában választották meg pápává. Ő volt az első jezsuita, az első latin-amerikai és az első Ferenc nevű pápa a katolikus egyház történetében.



12 éves pápaságát a szerénység, a társadalmi igazságosság, valamint a vallásközi párbeszéd hármasa jellemezte. Kiemelt hangsúlyt fektetett a szegények védelmére, a környezetvédelemre, és több fronton is kezdeményezte az egyház belső reformját.



A Vatikán megerősítette, hogy a temetésen több vezető politikus is jelen lesz, köztük Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Emmanuel Macron francia államfő.