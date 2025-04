Kultúra

World Press Photo: palesztin fotós sebesült gázai kisfiút ábrázoló képe lett az Év Fotója

Szamar Abú Elouf palesztin fotográfus gázai harcokban megsebesült, kilencéves fiút ábrázoló fényképe nyerte idén a World Press Photo legjobb sajtófotónak járó Év Fotója díját - jelentette be Amszterdamban a World Press Photo Alapítvány kuratóriuma.



A amszterdami székhelyű alapítvány zsűrijének bejelentése szerint a 68. sajtófotó-világverseny győztese, Elouf a The New York Times című amerikai napilap számára készítette el Mahmúd Addzsúr kilencéves című fotóját.



A leírás szerint Mahmúd a Gázai övezetben 2024 márciusában végrehajtott izraeli támadásban sebesült meg súlyosan. A bombázások során bekövetkezett robbanásban a fiú mindkét karját elveszítette. Később Katarba szállították, ahol családjával együtt ugyanabban a lakónegyedben él, mint a fotográfus.



Maga Elouf 2023 decemberében menekült el Gázából, ezt követően pedig dokumentálta azon, súlyosan sebesült gázaiak történeteit, akiknek gyógykezelés céljából sikerült kijutniuk a térségből.



A zsűri közlése szerint a kép elsősorban megkomponáltsága és a fények használatára fordított figyelem révén érdemelte ki a fődíjat.



Arról is tájékoztattak, hogy a többlépcsős kiválasztási folyamat végén versenyben volt még az Amazonas-vidéki szárazságot ábrázoló kép, valamint az a fotó, amely a Mexikó és az Egyesült Államok határát éjszakai viharban átlépő kínai bevándorlókat ábrázol.



"2024 gyorsan változó politikai és médiakörnyezete közepette a pályázat díjazott képei arra ösztönzik a közönséget, hogy nézzenek túl a napi híreken, és éljék át a világ különböző tájainak kiemelkedő, de figyelmen kívül hagyott történeteit. A kiválasztott képek a küzdelem és a dac mellett az emberi jóságot és bátorságot is bemutatják" - olvasható a kuratórium közleményében, amely az internetre is felkerült.



A pályázat győztesét, valamint a további 41 díjazott fényképet 141 ország 3778 fotósa által beküldött 59 320 pályamű közül választották ki.