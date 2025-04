Programajánló

Nemzetközi gitárfesztivált rendeznek Szegeden

Koncerteket, mesterkurzusok, szakmai előadások is szerepelnek a csütörtökön kezdődő 26. Szegedi Nemzetközi Gitárfesztivál programjában.



A fesztivált Pavlovits Dávid gitárművész-zeneszerző alapította 1999-ben. Ő maga több mint harminc országban lépett fel, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Bartók Béla Művészeti Karának docenseként az ország egyik legnépszerűbb és legsikeresebb klasszikus gitár közösségét fogja össze.

A szervezők erős szakmai háttérrel, ösztöndíj programokkal és a fesztivál keretében szervezett fellépési lehetőségekkel támogatják a fiatal művészeket. A rendezvény több mint negyedszázaddal ezelőtti megalapításával a cél nem csak egy hosszan tartó tradíció megalkotása volt, hanem az is, hogy nemzetközileg elismert sztárokat hozzanak el a Szegeden és környezetében élő közönségnek.



Csütörtökön, a fesztivál megnyitóján a művészeti kar koncerttermében színpadra lép a Szeged-Novi Sad gitárzenekar Pavlovits Dávid vezényletével. Hallható majd Beke István, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia gitártanára, illetve a marosvásárhelyi Harmonia Cordis Egyesület elnöke, valamint a Phoet Duo, Bozsóki Gergely (gitár) és Kovács Csilla (zongora).



Pénteken a gitárvirtuózok estjén Csáki András, a Zeneakadémia docense mellett a Darmstadtból érkező Tilman Hoppstock szuggesztív és virtuóz játékát hallhatják a vendégek.



A szombati gálaesten a tizenötnél is több nemzetközi klasszikus gitárversenyt megnyerő, lengyel Marcin Dylla és a Perlita de Hungría flamenco duó - Girán Péter (gitár) és Kóródi Gyöngyvér (ének) - szenvedélyes produkciójában gyönyörködhet a közönség.



A hagyományokhoz híven a fesztivál során mesterkurzusokat is szerveznek: idén a szlovén Adam Marectől és Bozóki Andreától tanulhatnak a résztvevők, a kínai Li Csouko (Li Zhuoge) a tajcsi és a zenélés kapcsolatáról, Majer Attila pedig az Alexander-technikáról tart előadást.