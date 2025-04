Gyász

Elhunyt a Bon Jovi-legenda

Megrendülten búcsúzik a rockvilág Ioannis Vasilopoulostól, aki olyan ikonikus zenekaroknak készített lemezborítókat, mint a Bon Jovi, a Deep Purple vagy a Skid Row. A görög származású művész 66 éves korában, április 7-én hunyt el.



Családja az interneten közzétett gyászközleményben jelentette be a szomorú hírt. „Nehezen találjuk a szavakat Ioannis elvesztése után. Szeretett férj, apa, testvér, nagypapa, nagybácsi, barát és művész volt, aki most a nagy ismeretlenbe távozott” – áll a közleményben.



A család vigaszt talál abban, hogy Ioannis ismét szerettei körében lehet, és hogy művészete tovább él. „Annyi terve volt még, annyi új projekt, amit meg akart osztani a világgal. Most ránk maradt a feladat, hogy továbbvigyük ezt az örökséget. Energiája, mosolya és gyermeki lelkesedése ott él minden alkotásában.”



A legendás grafikust felesége, Lisa, lánya, Maria és veje, Conor, unokái, Henry és Jack, valamint testvére, George és más közeli hozzátartozói gyászolják. Búcsúztatására április 11-én, pénteken kerül sor egy görög ortodox templomban, szűk családi körben.



Ioannis Vasilopoulos 1957-ben született Athénban, és gyermekkorában, 1967-ben költözött családjával az Egyesült Államokba. Ott talált rá a zene és az animáció iránti szenvedélyére, és még főiskolásként készítette első lemezborítóját. Később videóklipet is rendezett az Art In America zenekarnak az MTV számára.



Pályafutása során több mint 350 album borítóját tervezte meg, többek között a Bon Jovi, a Deep Purple, a Blue Öyster Cult és a Starship számára. Dolgozott a Sony Music, a Universal Music, a Virgin Records, valamint számos klasszikus rockrádió és zenei kiadó megbízásából is.



Művei a Get the Led Out című, Led Zeppelinről szóló könyvben is megjelentek, Denny Somach és Martin Popoff társaságában. Grafikáit kiállításokon mutatta be az Egyesült Államok-szerte, és világszerte értékesítette alkotásait egészen haláláig.



A közösségi médiát ellepték a részvétnyilvánítások, művészek, barátok és rajongók egyaránt tisztelegtek Ioannis emléke előtt. Patrick Prince, a Goldmine Magazine főszerkesztője így emlékezett meg róla: „Ioannis rendkívül nagylelkű és drága barát volt. Művészi tehetsége határtalan, lelkesedése pedig páratlan. Akár egy világsztár, akár egy helyi zenekar kérte fel, mindig száz százalékot nyújtott – mert a rock and roll iránti szeretete mindenen felül állt.”



Ioannis Vasilopoulos munkássága örökre beírta magát a rocktörténelembe – és emléke műveiben tovább él.