Újra megnyíltak a turisták előtt a csehországi várak és kastélyok

Április első hétvégéjén újra megnyíltak a látogatók előtt a cseh Nemzeti Műemlékvédelmi Hivatal (NPÚ) kezelésében lévő várak és kastélyok. 2025.04.07 22:46 MTI

Az idei nyári turistaszezon kiemelt témáját azon olasz nemesi családok alkotják, amelyek a harmincéves háború után, különösen a 17. században nagy birtokokat szereztek Csehországban.



A "Nemesi családok nyomában" elnevezésű rendezvénysorozat elsősorban az olasz eredetű Collalt, Colloredo és Piccolomini családokat mutatja be. A program célja bemutatni a nagyközönségnek az akkori gazdag olasz nemesi családok kulturális és művészeti hatását a cseh környezetre. A legfőbb rendezvények az Uhercice, Opocno és Náchod kastélyokban lesznek megtartva.



A hagyományosan rendkívüli érdeklődést kiváltó éjjeli látogatói programokra az idén augusztus 23-án kerül sor. Az NPÚ közlése szerint eddig mintegy 120 kastély és vár jelezte, hogy ebben az időpontban külön éjjeli látogatói rendezvényeket szervez - mondta Nada Goryczková, az NPÚ vezérigazgatója újságíróknak.



Tavaly az NPÚ kezelésében lévő várakat és kastélyokat több mint négymillió látogató kereste fel. Bár a koronavírus-járvány után fokozatosan növekszik a látogatók száma, a 2018-ban és 2019-ben elért 5,5 milliós látogatottságtól még jócskán elmarad.



A cseh műemlékvédelmi hivatal felügyelete alatt mintegy másfélszáz vár és kastély működik. Ezek többsége a téli időszakban - november elejétől március végéig - zárva tart. A hivatal évi költségvetése meghaladja a másfél milliárd cseh koronát. A belépődíjakból évente mintegy 600 millió koronát szednek be. A bevételek jelentős részét a hivatal a műemlékek karbantartására és felújítására használja fel. A leglátogatottabb műemlékek listáját továbbra is a prágai vár vezeti. A Hradzsint évente több mint kétmillió ember keresi fel.



A prágai vár után a dél-csehországi Cesky Krumlov vára és a dél-morvaországi Lednice kastély következik mintegy 400 ezer látogatóval. A harmadik hely a dél-csehországi Hluboká nad Vltavou kastélyé közel 300 ezer látogatóval, míg a Prága közelében álló Karlstejn királyi várat tavaly több mint 200 ezren nézték meg. A vár arról nevezetes, hogy oda egykor nők nem léphettek be, s valamikor ott őrizték a cseh koronázási ékszereket is.