Váratlanul megjelent a hívek között a lábadozó Ferenc pápa

A lábadozó Ferenc pápa vasárnap meglepetésszerűen megjelent a 20 ezer hívő előtt a vatikáni Szent Péter téren tarott szentmise végén.



A katolikus egyházfőt a mise végén kerekesszékben tolták be a Szent Péter térre. A főoltár elé érve, a ragyogó napsütésben Ferenc integetett a tömegnek, majd gyenge hangon olaszul boldog vasárnapot kívánt és köszönetet mondott mindenkinek.



A vasárnapi misét a 2025-ös Szentév keretében kifejezetten az egészségügyi dolgozók és a betegek tiszteletének szentelték.



A prédikációt a pápa betegsége miatt felolvasták. „Bizonyára a betegség az élet egyik legnehezebb és legkeményebb próbatétele, amelyben megtapasztaljuk, mennyire törékenyek vagyunk (…). Isten még ezekben a pillanatokban sem hagy minket magunkra, és ha átadjuk magunkat neki, megtapasztalhatjuk jelenlétének vigasztalását éppen ott, ahol erőnk elfogy” – idézték a pápa szavait a prédikációban. A 88 éves Ferenc 12 éves pápaságának legsúlyosabb egészségi válsága után két hete tért vissza a Vatikánba, miután 38 napig tüdőgyulladással kezelték a római Gemelli klinikán. Kórházi tartózkodása alatt egyszer olyan közel került a halálhoz, hogy orvosai fontolóra vették a kezelés befejezését, hogy békében halhasson meg – mondta a múlt hónapban az orvosi csapat vezetője.



A Vatikán által nem sokkal dél után közzétett írásos üzenetében Ferenc kiemelte, hogy a kórházban töltött idő alatt érezte Isten közelségét. „A betegek és az egészségügy világnapján kérem az Urat, hogy szeretetének ez az érintése érje el mindazokat, akik szenvednek, és bátorítsa azokat, akik gondoskodnak róluk” – idézi a közlemény a pápát. „Imádkozom az orvosokért, ápolókért és egészségügyi dolgozókért, akiket nem mindig segítenek abban, hogy megfelelő körülmények között dolgozhassanak, és akik néha még agresszió áldozatául is esnek. Munkájuk nem könnyű, és támogatni, tisztelni kell őket.”



„Remélem, hogy a szükséges forrásokat a kezelésbe és a kutatásba fektetik, hogy az egészségügyi rendszerek a leggyengébbekre és legszegényebbekre is kiterjedjenek, és odafigyeljenek rájuk”.



Az Angelus-imában a pápa sürgős felhívást intézett a világbékéért.



Többek között imákat kért Ukrajnáért, „amelyet támadások sújtanak, amelyek sok civil áldozatot követelnek, köztük sok gyermeket”. „Ugyanez történik a Gázai övezetben, ahol az emberek elképzelhetetlen körülmények között kénytelenek élni, fedél, élelem és tiszta víz nélkül.”



„Hallgassanak el a fegyverek, és folytassuk a párbeszédet; engedjük szabadon az összes túszt, és segítsük a lakosságot” – szólt a pápa üzenete.