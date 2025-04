Gyász

Elhunyt Ferenc pápa

A szentatya halálhírét Kevin Farrell bíboros, a camerlengo jelentette be, aki közleményében így fogalmazott:

"Ma reggel 7:35-kor Róma püspöke, Ferenc hazatért az Atya házába. Egész életét az Úr és az Egyház szolgálatának szentelte."



Ferenc pápa 2013 márciusában kezdte meg pápaságát, és történelmet írt azzal, hogy elsőként került a pápai trónra Latin-Amerikából. Argentínából származó egyházfőként különösen nagy hangsúlyt helyezett a szegények és kirekesztettek védelmére, a környezettudatosságra és a párbeszédre - mind az egyházon belül, mind a világvallások között.



"Hálás szívvel gondolunk vissza példájára, mint az Úr Jézus igaz tanítványára, aki hűséggel, bátorsággal és egyetemes szeretettel élte meg az evangélium értékeit" - írta Farrell bíboros.



Ferenc pápa utoljára húsvétvasárnap jelent meg nyilvánosan, amikor részt vett a vatikáni Szent Péter téren tartott szentmisén. A hagyományos húsvéti üzenetet egészségi állapota miatt már nem ő, hanem egyik közeli munkatársa olvasta fel. A mise után azonban rövid időre felállt kerekesszékéből, és a Szent Péter-bazilika erkélyéről integetett az összegyűlt híveknek:



"Kedves testvéreim, boldog húsvétot!" - mondta mosolyogva.



A pápa húsvét reggelén még találkozott J.D. Vance amerikai alelnökkel is, ami utolsó hivatalos programja volt. Ferenc pápa márciusban öt hét kórházi kezelés után került haza, miután egy súlyos fertőzés következtében kettős tüdőgyulladást kapott.



Ferenc pápa halála mérföldkő a katolikus egyház életében. Tanításaival, gesztusaival és emberközeli stílusával sokak számára vált szerethető és hiteles egyházfővé a 21. században. Az egyház most gyászba borul, és megkezdődik az új pápa megválasztásának folyamata. A világ katolikus hívei pedig imádsággal és hálával búcsúznak egy olyan pápától, aki a remény és a párbeszéd üzenetét hagyta örökül.

Ferenc pápa volt a katolikus egyház 266. pápája és a Vatikánvárosi Állam szuverénje. Ő volt az első pápa a jezsuita rendből, aki az Amerikai kontinensről és a déli féltekéről származott, valamint az első, aki Európán kívül született vagy nevelkedett a 8. századi III. Gergely pápa, a szíriai származású egyházfő óta.



Bergoglio Buenos Airesben, Argentínában született, és egy súlyos betegségből való felépülése után, 1958-ban csatlakozott a jezsuita rendhez. 1969-ben szentelték katolikus pappá; 1973 és 1979 között Argentína jezsuita tartományfőnöke volt. 1998-ban Buenos Aires érsekévé nevezték ki, majd 2001-ben II. János Pál pápa bíborossá kreálta. Az argentin egyház élén állt a 2001 decemberi argentin zavargások idején; Néstor Kirchner és Cristina Fernández de Kirchner kormányai politikai ellenfélként tekintettek rá.



XVI. Benedek pápa 2013. február 28-i lemondását követően a konklávé március 13-án Bergogliót választotta utódjául, aki a Ferenc nevet választotta, Assisi Szent Ferencre való hivatkozással. Közéleti szerepvállalása során alázatáról, Isten irgalmának hangsúlyozásáról, a pápai hivatal nemzetközi láthatóságának növeléséről, a szegények iránti elkötelezettségéről és a vallásközi párbeszéd támogatásáról vált ismertté. Elődeinél kevésbé formális megközelítést alkalmaz a pápai tisztségben, például a pápai lakosztály helyett a Domus Sanctae Marthae vendégházban élt.

Temetési rendelkezése

2024 novemberében a Vatikán nyilvánosságra hozta a már rossz egészségi állapotú pápa rendelkezéseit a temetésével kapcsolatban. Ezek több szempontból is eltértek a kialakult hagyománytól. Egyrészt XIII. Leó pápa 1903-as temetése óta először a Vatikánon kívül, a Santa Maria Maggiore-bazilikában kívánt nyugodni, ahova külföldi útjai előtt imádkozni járt. A temetés szertartásán is egyszerűsítettek. A pápa a hosszú ideje fennálló hagyománytól (három egymásba nyíló, ciprusból, ólomból és tölgyfából készült koporsó) eltérően egy egyszerű, cinkkel bélelt fakoporsó mellett döntött. Azt is elrendelte, hogy a temetés előtt ne terítsék ki a régi szokás szerint, hanem nyitott koporsóban ravatalozzák fel.