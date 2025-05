Ünnep

Beköszöntött a Kígyó éve Kínában

Kedden éjfélkor búcsút mondtak a Sárkány évének és szerdán beköszöntött a Kígyó éve, ezzel hivatalosan is megkezdődött Kína legnagyobb ünnepe, a kínai holdújév, mellyel több hetes ünnepségsorozat indul meg az 1,4 milliárd lakosú ázsiai országban. 2025.01.29 16:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kínai holdújév, másnéven Tavaszünnep a kínaiak számára világszerte a családi összejövetelek, ünnepi hagyományok, bevásárlás, valamint a különféle kulturális és turisztikai tevékenységek legfontosabb időszaka.

Az esemény ideje a hagyományos holdnaptárhoz igazodik, ezért minden évben más napra esik: idén január 29-én ünneplik nem csak a szárazföldi Kínában, hanem más ázsiai országokban is, például Vietnám, Szingapúr, Dél-Korea, Malajzia, Tajvan és Indonézia állampolgárai is megünneplik ezt a rendkívüli fesztivált.



A világ legnagyobb mértékű utazási hullámaként már a fesztiválidőszakot megelőzően több százmillió ember kel útra, hogy visszatérjen szülővárosába.



A közlekedési minisztérium becslése szerint idén mintegy 510 millió vonat- és 90 millió repülőútra számítanak, míg a teljes 40 napos, úgynevezett "csunjün" utazási hullám alatt rekordszámú, mintegy 9 milliárd, régiók közötti utazás várható.



Az idei fesztiválhangulatot tovább fokozza, hogy tavaly decemberben az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális szervezete (UNESCO) hivatalosan is elismerte és felvette a kínai Tavaszfesztivált is az emberiség szellemi és kulturális örökségének reprezentatív listájára.



A kínai újév bár a holdnaptár szerinti első hónap első napjára esik, az ünneplés már egy héttel korábban elkezdődik az úgynevezett "kis újévvel", másnéven a "Konyhaisten" fesztiváljával, mellyel a kínai Konyhaistenre emlékeznek meg különféle szokásokkal. Az ünnepségsorozat a holnaptár szerinti első hónap tizenötödik napján ér véget a Lámpásfesztivállal.



A kínaiak által közkedvelt és szerencsésnek tartott Sárkány éve után idén a Kígyó évét ünneplik majd, mely állatövi jegyet "kis sárkánynak" is nevezik.

7

A hagyományos hiedelem szerint a kígyó a bölcsességet, az intuíciót és az alkalmazkodóképességet jelenti.



A kígyó levedlett bőre sokszor sárkánybőrre asszociál a kínaiak körében, akik szerint ez a szerencsét és az újjászületést szimbolizálja.