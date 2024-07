Kultúra

A kender termesztéséről és felhasználásáról nyílik kiállítás Ópusztaszeren

Az érdeklődők láthatnak honfoglalás kori textilleleteket, megismerhetik a kenderfeldolgozás néprajzi emlékanyagát és azt is, miként vált a növény fontos ipari nyersanyaggá a térségben. 2024.07.01 23:28 MTI

Zsip-zsup kender zsup..., a kender 1000 éve címmel nyílik új, a növény termesztésének hagyományait és felhasználásának sokrétű lehetőségeit bemutató időszaki kiállítás az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban szombaton - tájékoztatta az intézmény marketingvezetője az MTI-t.



Kodácz Csengele elmondta, a dubaji központú Hempy People-lel együttműködve létrehozott tárlaton számos tárgy és tabló segítségével tárják a látogatók elé a kender termesztésének folyamatát, felhasználásának hagyományait és azt, milyen sokszínűen használható a növény az építőipartól kezdve egészen az élelmiszerek előállításáig.



Az érdeklődők láthatnak honfoglalás kori textilleleteket, megismerhetik a kenderfeldolgozás néprajzi emlékanyagát és azt is, miként vált a növény fontos ipari nyersanyaggá a térségben.



Szegeden 1743-ban Európa más országaiból a városba vándorolt szakemberek alapították meg a kötélverők céhét. 1870 körül pedig már tizenegy kötélverő mester tevékenykedett a városban. A kenderfonás, -szövés és a kötélgyártás meghatározó alakja volt Bakay Nándor, a kiállítás gyárának történetét is bemutatja a kezdetektől egészen a második világháborúig számos tárgyi emléket felvonultatva.



A tárlat átfogó képet ad arról, milyen sokféleképpen hasznosítható a kender az élelmiszer- és az építőipar mellett ruhák, csomagolóanyagok, bútorok alapanyagaként, használható a szépségiparban vagy akár biodízel, illetve műanyagok gyártásánál. Akár olyan mindennapos használati tárgyak is készülhetnek belőle mint a jógamatrac, a cipő vagy akár napszemüvegkeret is. A tárlaton ezen termékek bemutatása mellett a kender jövőjéről is szó esik: így annak lehetőségéről, hogy miként hasznosítható az elektromos technológiában vagy az autóiparban.