Múzeumok éjszakája - Több mint harminc helyszínen várják a látogatókat Kecskeméten

Ebben az évben is két körjáratban induló veteránbuszok segítik az érdeklődőket, hogy minél több látnivalót érjenek el Kecskeméten június 22-én, a Múzeumok éjszakáján. 2024.06.16 MTI

Több mint harminc helyszínen várják a látogatókat Kecskeméten június 22-én, szombaton a Múzeumok éjszakáján - közölte a programokat összefogó Bozsó Gyűjtemény.



Loránd Klára, a Bozsó Gyűjtemény igazgató-kurátora elmondta: a Múzeumok éjszakáján kinyitják kapuikat olyan helyszínek is, ahová csak ekkor léphetnek be látogatók, a gyerekfoglalkozásoktól a felnőttek világáig ívelnek a produkciók, több helyen csendül fel zene. Kecskeméti specialitásként ezen az estén a helyszínek ingyenesen látogathatóak.



A zenei élmények között a Bozsó Gyűjteményben Zenegépek világa címmel időszaki kiállítás nyílik. A tárlaton amerikai, német és lengyel zenegépek idézik fel az 1950-től az 1980-as évekig tartó időszakot, majd Hangverseny a kertben címmel a Kecskeméti Városi Fúvószenekar ad vidám műsort.



A Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota kiállítóhelyén az AV Acoustic nevű formáció ad elő akusztikusan feldolgozott dalokat.



Hálaadó hangversenyen az evangélikus templomban a Kecskeméti Evangélikus Egyházközség Glória Énekkara és a Református Kollégium Grádics Kórusa lép fel.



A Hírös Agóra Ifjúsági Otthonban a Scherzo Vegyeskar minikoncertjét a Cobblestones, a Piarista Gimnázium diákjaiból alakult pop-rock zenekar bemutatkozó koncertje követi, majd az estét a Scherzo Kórus Kis éji zene című erkélykoncertje zárja.



A Katona József Könyvtárban Cinkenyom címmel Török Máté önálló estjére várják az érdeklődőket, a Leskowsky Hangszergyűjteményben borzongató és sejtelmes hangok nyomába lehet eredni, a Népi Iparművészeti Gyűjteményben pedig a Por zenekar ad koncertet.



A Ráday Múzeumban Ezt fútták a tárogatós elődök címmel Szabós Sándor tárogatózik majd, de lesz interaktív zenés gyermekprogram is a Kodály iskola tanáraival és diákjaival.



Több gyűjtemény, kiállítóhely időszaki tárlattal készül, köztük a Bozsó Gyűjtemény Menzán innen - menzán túl címmel a közétkeztetést állítja középpontba. A Cifrapalota Küzdeni mindig, de feladni soha címmel sportrelikviákat gyűjtött össze. A Hírös Agóra Kulturális Központ Göbölyös Luca fotóművész és Salgó Nemes Rebeka képzőművész kiállításával készül. A kerámiastúdióban Domokos László keramikusművész tárlatára várják az érdeklődőket, míg az egyetem GAMF udvarán a Hírös Veteránjármű Sportegyesület veterán járműveket állít ki. A fotómúzeumban Walter Péter Az Alföld pora című retrospektív kiállítása, míg a Népi Iparművészeti Gyűjteményben Az idő vasfoga címmel Harsányi Zsuzsa fotótárlata látogatható.

Az orvostörténeti gyűjtemény a szülés, a születés történelmi korszakokon átívelő hagyományait állítja a középpontba, míg a Ráday Múzeum Tóth Károly püspök emlékére rendez tárlatot. A Mesés Indonézia elnevezésű program a Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhelyben, valamint a Naiv Művészek Gyűjteménye udvarán mutatkozik be.



A Természet Házában Az év madárfotósa elmúlt évi pályázatának legjobb alkotásait állítják ki, a Tudomány és Technika Házában pedig Hódi Dávid képzőművész Élet című tárlata látható.



Holokauszt-vagonkiállítással készülnek a vasútállomáson, míg a vasúti relikviagyűjtők kecskeméti galériájában a terepasztalokon működő vasútmodellek mellett régi vasúti ruhák, mozdonyvezetői tárgyak, vasúti menetrendek és dokumentumok között böngészhetnek a látogatók.



A rendhagyó helyszínek közé sorolható Kada Elek egykori polgármester szecessziós stílusban megépült nyaralója, ahol több mint 400 tárgyból álló, orrszarvú tematikájú gyűjtemény látható.



A vármegyei rendőr-főkapitányság Lebilincselő kék éj című estjén bűn- és baleset-megelőzési játékokkal, biztonságiöv-szimulátorral és kutyásbemutatóval is készülnek, továbbá KiberEst címmel a digitális biztonságról tartanak előadásokat.



A teljes programkínálat megtalálható ezen az oldalon.