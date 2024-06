Programajánló

Megnyílt a sarkkörök élővilágát bemutató látványosság a Nyíregyházi Állatparkban

Átadták a csaknem 14 milliárd forintból megépített Jégvilágot, a sarkkörök és a hideg égövek világát idéző interaktív állatbemutatót pénteken a Nyíregyházi Állatparkban. 2024.06.10 20:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európában egyedülálló technikai megoldásokat alkalmazó, speciális üvegtáblákkal borított épület és a hozzá kapcsolódó kéthektáros külső kifutórendszer Magyarországon még nem látott ritka sarki állatfajoknak ad teret.



A tízezer évvel ezelőtti jégkorszakot valósághű mamutok és mamutcsontvázak elevenítik fel a látogatók számára, a világ legnagyobb ragadozóját, a jegesmedvét pedig hűtött térben és a négy méter mély medencében a víz alatt is láthatja a közönség - olvasható a park sajtóanyagában.



Az országban elsőként bemutatott királypingvineket 0 Celsius fok körüli bemutatóteremben helyezték el, de a látványosságban két másik pingvinfajt, a rajzfilmekből jól ismert sziklaugró pingvint és a meleg égövi Humoldt-pingvint is bemutatják. A külső kifutótérben Alaszka és Szibéria elevenedik meg a fehérfejű rétisas és a világ legnagyobb sas madarának számító Steller-sas segítségével.



A sarki farkasok és a rénszarvasok mellett a patagóniai oroszlánfókák kifutórendszerét egyaránt láthatják az érdeklődők, akik kipróbálhatják a fagypont körüli klímakamrát és az úgynevezett "száguldó folyót", amelyben fatörzsszerű hajókban ülve a folyó sodrása segítségével lehet az állatokat megnézni.



A látogatok emellett bepillantást nyerhetnek az indián táborban a kanadai őslakosok életébe, meg lehet nézni az iglukat, egy VR tengeralattjáró segítségével pedig lemerülhetnek a jeges tengerek mélyére. Az épületbe telepített hatalmas akváriumok közben élőben is bemutatják a jeges tengerek halainak világát.



Az ünnepélyes átadón beszédet mondott Gajdos László, az állatpark igazgatója, Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, Papp Endre, az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének elnöke, Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos és Stephan Hering-Hagenbeck, a schönbrunni állatkert főigazgatója.



Magyarország eddigi legnagyobb vidéki állatkerti beruházása csaknem 14 milliárd forintból, a Modern városok program keretében valósult meg.