Építészet

Liget Budapest: a világ legjobb középületének választották a Néprajzi Múzeumot Szingapúrban

Mindezekhez hozzájárult, hogy a Városliget megújításának első évtizede immáron két tucatnál is több rangos nemzetközi díjat kapott. 2024.05.31 07:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A világ legjobb középületének választották a Liget Budapest Projekt keretében megvalósult Néprajzi Múzeumot május 30-án, Szingapúrban - jelentette be Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója az elismerés átvételét követően.



A Városliget Zrt. közleménye szerint az egyik legrangosabb nemzetközi ingatlanfejlesztői díj, a FIABCI World Prix d'Excellence átadó gáláján aranyéremmel jutalmazták a Ferencz Marcel által tervezett múzeumot. A japán sztárépítész, Fudzsimoto Szú által megálmodott zenei beavatóintézmény, a Magyar Zene Háza is díjat nyert a FIABCI nemzetközi díjátadóján, így immár a Városligetben található a világ két legjobb középülete. A nemzetközi szakértőkből álló döntőbizottság az indoklásában fenntarthatósági, esztétikai és a látogatói élmény szempontjából egyaránt a világ legjobbjainak ítélte a két különleges intézményt, amelyek így Magyarország legtöbb díjjal rendelkező épületeivé váltak - írták.



Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója a közleményben elmondta: "a két különleges épület mára hazánk világszerte látható nevezetességeivé vált, és egyben a főváros és Magyarország új jelképei születtek meg bennük. A rangos díjak mellett az a tény is visszaigazolja mindezt, hogy a két épület látogatottsága minden korábbi várakozásunkat többszörösen felülmúlta. Az építészet Oscar- és Nobel díjainak megfelelő rangos elismerések elhódítása mellett az is visszaigazolja a Néprajzi Múzeum épületének nívóját, hogy a világ egyik legrangosabb kulturális eseményén, a 2023-as Velencei Építészeti Biennálén a Néprajzi Múzeum képviselte hazánkat a magyar pavilonban"- fogalmazott a vezérigazgató.



Kiemelte: "a Liget Budapest Projekt első tíz évében évszázados kulturális intézmények újultak meg, és mellettük a világ legizgalmasabb kortárs épületei is felépültek. A fejlesztéseknek köszönhetően Magyarország turisztikai vonzereje jelentősen emelkedett, és az új kortárs ligeti épületek nemzetközileg is ismert nevezetességeivé váltak hazánknak. Mindezekhez hozzájárult, hogy a Városliget megújításának első évtizede immáron két tucatnál is több rangos nemzetközi díjat hódított el. A FIABCI mostani elismerése is visszaigazolja, hogy Budapest elsőszámú családi élményparkjának - benne a lenyűgöző Magyar Zene Házával és Néprajzi Múzeummal - helye van a világ legjobb turisztikai célpontjai között."

Az 1951-ben alakult, több, mint 60 országban tevékenykedő Nemzetközi Ingatlanszövetség, a párizsi székhelyű FIABCI minden évben megrendezi a Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatot (FIABCI World Prix d'Excellence), amelynek célja a legsikeresebb ingatlanfejlesztések kiválasztása és elismerése. A 30 évvel ezelőtt útjára indított FIABCI World Prix d'Excellence a világ legrangosabb ingatlanfejlesztési pályázata, amelynek történetében eddig öt kontinens 37 országának ingatlanfejlesztői szerepeltek eredményesen. A nemzetközi zsűriben 31 ország 63 tekintélyes szakembere vett részt, képviselve az ingatlanfejlesztési szakma egy-egy speciális ágazatát - ismertették a közleményben.



A Néprajzi Múzeum tervezésére 2016-ban hirdettek meghívásos nemzetközi tervpályázatot. A világszínvonalú mezőnyből a nemzetközi zsűri egyhangú döntésével egy magyar terv, a Ferencz Marcel vezette NAPUR Architect pályaműve lett a győztes. A 2022 májusában nyílt Néprajzi Múzeumban interaktív tárlatok mellett mintegy 4000 műtárgyat felvonultató, lenyűgöző Kerámiatér és a Liget Budapest Látogatóközpontja várja az érdeklődőket, Budapest aranykorát bemutató óriásmakettel. A mintegy 7 ezer négyzetméteres tetőkertje Budapest egyik kedvelt találkozóhelyévé vált - írták.



Hozzátették, hogy idén ősszel új attrakcióval gazdagodik az épület: a múzeum páratlan gyűjteményének minden korábbinál nagyobb hányada lesz megismerhető az intézmény épülő, új állandó kiállításán. A szeptemberben megnyíló, több mint 3000 négyzetméteres kiállítótérben csaknem 3000 műtárggyal találkozhatnak majd a látogatók. Az új, magyar és nemzetközi vonatkozású etnográfiai anyagot bemutató gyűjteményi állandó kiállítás létrehozása érinti a múzeum közönségforgalmi tereit is, ezért a múzeum június végén bezár, hogy kora ősszel az új tárlattal és megújult terekkel várja a látogatókat.



Felidézték, hogy a Néprajzi Múzeum a szakma figyelmét a világ minden tájáról már a tervpályázatának eredményhirdetést követően magára irányította. A nemzetközi építész- és ingatlanszakma legnagyobb presztízsű megmérettetésén, a londoni International Property Awardson 2018-ban már a tervei alapján a világ legjobb középületének választották, és egyben a Best Architecture fődíjjal is kitüntették. 2022-ben elnyerte a rangos svájci Built Design Awards kulturális kategóriájának fődíját, a kínai Idea-Tops Awards első helyezését kulturális kategóriában, míg a London International Creative Competition is a kategóriaelsőnek választotta, német German Design Awards pedig "Excellent Architecture" elismeréssel jutalmazta. A 2022-es év legjobb projektjei közé választotta a tekintélyes holland Archello Awards és az olasz Inside Quality Design Awards.

Óriási siker, hogy 2023-ban a világ egyik legfontosabb folyóirata, az amerikai Time Magazine beválogatta a World's Greatest Places nevű gyűjtésébe a Néprajzi Múzeumot, ami sokmillió olvasójának utazási döntéseit határozza meg. Szintén abban az évben elnyerte a Paris Design Award és az International Architecture Award elismerését, és az ARCHITIZER A+ AWARD "múzeum építészet" és "építészet és homlokzat" kategóriában is a legjobbnak ítélte az épületet.