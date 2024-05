Filmajánló

Steven Spielberg új sci-fijét 2026-ban mutatják be

Az egyelőre cím nélküli film producere Kristie Macosko Krieger, aki Spielberg A Fabelman család és West Side Story című filmjein is dolgozott. 2024.05.26 14:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Steven Spielberg a Universal Filmstúdióval forgatja következő filmjét, egy újabb sci-fit, amelynek bemutatását 2026 májusára tűzték ki - számolt be róla a Variety.com.



A rendező David Koepp-pel dolgozik saját ufós történetének forgatókönyvén. Koepp írta korábban a Jurassic Park és a Világok háborúja című Spielberg-filmek forgatókönyvét is.



A Universal és az Amblin Entertainment podukciójában készülő, egyelőre cím nélküli film producere Kristie Macosko Krieger, aki Spielberg A Fabelman család és West Side Story című filmjein is dolgozott.



Hollywood legsikeresebb filmese olyan nagy nyári kasszasikereket rendezett, mint A cápa, az E.T. - A földönkívüli, vagy az Indiana Jones-sorozat és a Jurassic Park. Az amerikai filmakadémia pedig két alkotását, a Schindler listáját és a Ryan közlegény megmentését is rendezői Oscarral jutalmazta.



A Fabelman család és a West Side Story című legutóbbi filmjei is több Oscar-jelölést kaptak, de nem lettek kasszasikerek - emlékeztetett rá a Variety csütörtökön megjelent cikke, hozzáfűzve, hogy az ufós filmmel Spielberg visszaszerezheti a nyári kasszasikerek királyának koronáját.