A magyar, román, szász és roma kultúrát is bemutatja a Maros megyei ízek és hagyományok fesztivál

A marosvásárhelyi várban zajló egésznapos rendezvény szervezői a Visit Maros Egyesület, a Maros Művészegyüttes és Mercur Creativ Egyesület. 2024.05.21 19:48 MTI

A magyar, román, szász és roma kultúrát is bemutatja a Maros megyei ízek és hagyományok fesztiválja, amelyet első alkalommal szerveznek meg szombaton Marosvásárhelyen - közölte a Maros megyei önkormányzat sajtóirodája.



A marosvásárhelyi várban zajló egésznapos rendezvény szervezői a Visit Maros Egyesület, a Maros Művészegyüttes és Mercur Creativ Egyesület. Ezen a közép-erdélyi megye hagyományos ételeit, a helyi termelők és kézművesek termékeit, a magyar, román, szász és roma hagyományos népi kultúrát népszerűsítik.



Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat elnöke a fesztivált ismertető keddi sajtótájékoztatón kiemelte: a közép-erdélyi megye számos gasztronómiai és népművészeti értékkel rendelkezik, és öröm, hogy fesztivál keretében is bemutathatják ezeket. "Ez egy újabb esemény, amely azt bizonyítja, hogy kulturális intézményeink, egyesületeink milyen értékes munkát végeznek, és ugyanakkor a közösségi életet is fellendítik" - mondta.



Cristina Manoila, a Mercur Creativ Egyesület elnöke a gasztronómiai kínálatot ismertetve közölte: a Mezőséget a palanet (töltött palacsinta) képviseli, a hegyvidéket a báránytokány és puliszka, a Szászföldet a hagymás törtpaszuly, míg a Nyárádmentét a gulyás. De más hagyományos ételeket is kínálnak, például salátalevest szalonnával és rántottával.



A vársétányon felállított főző sátrakban vasárnap is lehet helyi ételeket kóstolni, mivel a fesztivál többi programpontjától eltérően a vásár kétnapos lesz.



Barabási Attila, a kulturális programot szervező Maros Művészegyüttes igazgatója elmondta: öt éve szervezik a Folk Forumot, melyen a Maros megyei népi táncokat és népi kultúrát népszerűsítik. Ez idén összefonódik a Maros megyei ízek és hagyományok fesztivállal, az együttműködés révén ugyanis gazdagodik a program.



A kulturális program péntek esti táncházzal indul, ahol magyar, román, szász táncot sajátíthatnak el az érdeklődők, míg szombaton több mint 600 táncos lép színpadra a megye minden kistérségéből. Este a Maros művészegyüttes rendhagyó előadással lép színpadra, ahol a magyar és a román társulat táncosai együtt táncolnak. A gyerekek számára játékokkal, kézműves programokkal készülnek.



A rendezvényen helyi termelők és kézművesek vására is zajlik, amelyre Maros megye minden kistérségből érkeznek árusok.



A részletes program a Visit Maros Egyesület Facebook-oldalán olvasható.