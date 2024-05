Kultúra

Minden eddiginél több program az idén a Városmajorban

Minden eddiginél több, mintegy 80 program, köztük színházi és táncelőadások, koncertek, filmvetítések, előadói estek várják a közönséget idén a Városmajori Szabadtéri Színpadon. 2024.05.21 18:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Benkő Nóra igazgató szavait - aki betegség miatt maradt távol - a színház keddi budapesti sajtótájékoztatóján Peremartoni Krisztina művészeti vezető olvasta fel. Kiemelte: a Városmajori Szabadtéri Színpad 102. évadát kezdi meg június 4-én. Az idény szeptember 15-én zárul.



Elmondta, hogy az Örkény István Színházzal közösen ősbemutatóra készülnek: az (ESCAPE) A Donkihóte-projekt című darab premierjét július 5-én tartják a Városmajorban.



Újdonságként említette, hogy az augusztus 24-én kezdődő Szemle Plusz programsorozatban a 12 versenyelőadás mellett hat színiiskola is bemutatkozik.



Kiemelte: az ötödik nyári évadot szervezi meg csapatával, az idén azokat az ügyeket szeretnék a program fókuszába állítani, amelyek a legfontosabbak számukra. Ezek között említette a vidéki előadások, a határon túli színházak és a független színházak bemutatását és az évente koprodukcióban létrehozott saját előadásuk megvalósítását.



A nyári évadot Reisz Gábor Magyarázat mindenre című filmjével indítják június 4-én, a nemzeti összetartozás napján - mondta.



A koprodukcióban megvalósuló saját bemutató és a Szemle Plusz programsorozat mellett két-két gyermekkoncertet, filmvetítést és táncelőadást, hat koncertszínházi előadást, nyolc tematikus sétát, valamint tizenhét színházi előadást terveznek - sorolta, hozzátéve, hogy 15 befogadott programmal is várják a közönséget.



Kiemelte: a meghívott színházi produkciókat több mint 300 előadás közül választották ki.



Fellép a Kaláka együttes és Halász Judit, a Barabás Lőrinc Quartett Senával, Gubik Petra, a Budapest Klezmer Band, Horgas Eszter Koós Rékával, de hallható lesz Kiss Tibi és az Aranyakkord, valamint a Magashegyi Underground Beck Zolival - emelte ki az igazgató.



Hozzátette: reményeik szerint a tavalyhoz hasonlóan több mint 40 ezer ember számára kínálhatnak minőségi kulturális programokat a nyáron.



Mácsai Pál, az Örkény Színház igazgatója elmondta: szoros együttműködésük akkor indult, amikor a színház átépítésekor a Városmajori Szabadtéri Színpadon játszottak. Kiemelte: a jövő évadban számos ősbemutatót terveznek, ezek között van az (ESCAPE) A Donkihóte-projekt című darab, Kovács D. Dániel rendezése is, amely a nyári bemutató után a színház repertoárjára kerül.



A sajtóanyag szerint gyerekelőadásokkal, helytörténeti sétákkal is készülnek, emellett új műfajként önálló esteket is rendeznek. Csernus Imre és Vámos Miklós mellett Steigervald Krisztián generációkutató és Bősze Ádám zenetörténész is látható a sorozatban. Egyszemélyes előadással lép fel Mucsi Zoltán Egy életem című stand up estjével.



Látható lesz Hernádi Judit és Kern András kettőse az Orlai Produkciós Iroda Kalamazoo című előadásában. A 6Szín-től érkezik a Garzonpánik Pálos Hanna és Klem Viktor főszereplésével, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház a Ne most, drágám! című bohózatot játssza.

Látható lesz a Vidám Színpad magyar slágereket felidéző Ments meg, szerelem! című előadása, és a L'art pour l'art Társulat Légitársaság című produkciója is.



Ibsen Babaház (Nóra) című darabja a Miskolci Nemzeti Színház előadásában, A fösvény a Szolnoki Szigligeti Színház produkciójaként látható.



A programban helyet kapott a Loupe Társulat Bármi lehetséges, ha elég erősen gondolsz rá című alkotása. Az Orlai Produkciós Iroda Máté Gábor rendezésében mutatja be a Skorpió című tragikomédiát.



A tavaly bemutatott Még egy kört mindenkinek című előadást is újra műsorra tűzik, a Három magas nő című drámát pedig az Art-Színtér produkciójaként láthatja a közönség a Városmajorban.



A Carmen+ című produkciót hozza el a Szegedi Kortárs Balett, ezúttal a Carmen és a Vadak című táncprodukció is látható egy estén. A Duda Éva Társulat Frida Kahlo mexikói festő életét és művészetét dolgozza fel a Frida, az élet múzsája című előadásban.



A programokról további információ a www.varosmajoriszinpad.hu oldalon található meg.