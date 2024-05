Kultúra

Cannes - Kevin Costner is saját vagyonából finanszírozta új westernfilmjét

Francis Ford Coppolához hasonlóan Kevin Costner is saját vagyonából finanszírozta legújabb filmjét: a Horizont: Egy amerikai eposz című westernfilmsorozatának első részét, amelynek versenyen kívüli világpremierjét vasárnap este tartották a 77. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon.



"Senki sem lelkesedett (Hollywoodban) azért, hogy ilyen filmeket készítsen. Azt mondták nekem: csináljunk egyet, és nézzük meg, hogy megy. Senki sem csinál belőle egyből kettőt, Kevin. Miért akarsz négyet csinálni?" - mondta cannes-i sajtótájékoztatóján a 69 éves amerikai színész, rendező, aki az 1990-ben forgatott, hét Oscar-díjat nyert Farkasokkal táncoló kalandfilmjével vált világhírűvé.



"Így egy ponton csak annyit mondtam: oké, akkor megcsinálom én magam. És jelzáloggal terheltem meg az ingatlanomat, összehoztam valahogy a pénzt. Így már nincs mentség, ezek az én döntéseim. Ha nem tetszik valakinek, akkor hozzám jöhet panaszra" - tette hozzá a kétszeres Oscar-díjas sztár.



Az amerikai szaksajtó szerint a westernfilm költségvetése 100 millió dollár volt.



A kétszeres Arany Pálma-díjas és Oscar-díjas Francis Ford Coppola is maga finanszírozta a versenyben bemutatott, 120 millió dolláros költségvetésű Megalopolis című nagyszabású filmjét, amelyet negyven éve tervezett megvalósítani. Ő a kaliforniai bortermelő birtokára vett fel jelzálogalapú hitelt.



Kevin Costner elmondta: 1988-ban kezdte írni "őrült projektjének" forgatókönyvét, s a filmnek 2003-ban kellett volna elkészülnie. De az utolsó pillanatban a gyártó stúdió nem akarta. "Nagyon csalódott voltam, mert a Fegyvertársak (a Costner által 2003-ban rendezett western) nagyon bejött" - mesélte az amerikai sztár. "Kicsit kívülálló vagyok, és nem is tudom pontosan, miért. Valószínűleg azért, mert nem akarom, hogy az emberek manipulálják a történetet, amit el akarok mesélni, és én kész vagyok kiállni érte, és nemet mondani" - fűzte hozzá.



Kevin Costner színészként és rendezőként is számos westernben dolgozott, de most "nagyon izgatott, hogy Cannes-ba jöhetett". "Cannes talán segített (hogy ráirányuljon a figyelem a filmre), azzal, hogy a hétvégén vetítették. Az volt az álmom, hogy eljöhessek ide, és itt mutathassam be a saját filmemet. Nagyon örülök, hogy Cannes megőrizte a szokásait, és hogy ennek én is részese lehetek" - hangsúlyozta az amerikai filmes.



"Mi egy fegyveres nemzet vagyunk, és a kezdetektől mindent fegyverekkel oldottunk meg" - mondta Kevin Costner, aki a filmben fegyverrel a kezében látható. Az amerikai színész kiemelte azt is, hogy fontosnak tartja az amerikai őslakosokat "helyesen" bemutatni, emlékeztetve arra, hogy a ezeket a népeket a hódítás során "egyszerűen letörölték a színről".



Az Amerika hőskorát az 1860-as években, a háború előtti és utáni időszakban megidéző Horizont: Egy amerikai eposz című sorozat első részét június 27-én mutatják be a magyar mozikban.

Rachida Dati francia kulturális miniszter vasárnap Cannes-ban a Művészetek és Irodalom Érdemrendje nevű kitüntetést adományozta Kevin Costnernek.