Magyarországon tavaly csaknem egymilliárd dollárt költöttek el külföldi filmes produkciók

Az európai uniós csatlakozás után Magyarország volt az első közép-kelet-európai ország, amely húsz évvel ezelőtt elindította a filmgyártáshoz kapcsolódó adó-visszatérítési rendszert. 2024.05.28 15:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csaknem egymilliárd dollárt költöttek el tavaly Magyarországon külföldi filmes produkciók, az összeg megnégyszereződött 2018-hoz képest - hangzott el a 77. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon Káel Csaba, a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, valamint Kemény Ildikó, Robert Lantos és Mike Goodridge producerek részvételével rendezett pódiumbeszélgetésen.



A Magyarországon gyorsan növekvő filmipar kihívásai címmel pénteken rendezett beszélgetést követően Káel Csaba az MTI-nek elmondta: az európai uniós csatlakozás után Magyarország volt az első közép-kelet-európai ország, amely húsz évvel ezelőtt elindította a filmgyártáshoz kapcsolódó adó-visszatérítési rendszert.



Az adókedvezményeknek köszönhetően tavaly csaknem egymilliárd dollárt költöttek el Magyarországon a filmes produkciók. Az összeg megnégyszereződött 2018-hoz képest, s mindez komoly adóbevételt is eredményez Magyarországnak, valamint nagyon jelentős a reklám- és promóciós hatása az ország szempontjából, hiszen rengeteg sztárprodukció vissza is tér - hangsúlyozta a kormánybiztos.



Véleménye szerint a gyors növekedés részben annak köszönhető, hogy amikor a koronavírus-járvány miatt számos forgatás leállt Hollywoodban, Magyarország kidolgozott egy olyan szabályozási rendszert, amely lehetővé tette bizonyos filmes munkák folytatását a járvány idején is. Ennek köszönhetően a Dűne című szuperprodukció forgatása folytatódhatott Magyarországon akkor, amikor az Egyesült Államokban még nem lehetett forgatni, s ez számos nagyköltségvetésű filmet visszavonzott Magyarországra.



"Nekünk arra kellett koncentrálnunk, hogy ne veszítsük el azokat a produkciókat, amelyek visszatértek Magyarországra, s ezeket szakmai oldalról nagyon erősen támogattuk, valamint elkezdtük erősíteni a koprodukciós projekteket, amelynek eredményeként tucatnyi koprodukciós film jött létre" - mutatott rá.



Mindemelett megkezdődött a magyar filmlaboratórium fejlesztése is, ami Káel Csaba szerint azért fontos dolog, mert Európában már alig van olyan hely, ahol filmre gyártott anyaggal dolgoznak.



A produkciók számának növelésével a kapacitásokat is bővíteni kezdte Magyarország, így a koronavírus-járvány utáni gazdasági fejlesztési pályázatok részeként stúdiófejlesztés kezdődött: idén Fóton négy új stúdió készül el 10 ezer négyzetméteres területen. Összességében 22 százalékkal fog nőni a magyarországi stúdiókapacitás - jelezte a kormánybiztos.

Az oktatási program fejlesztésére is jelentős figyelmet fordít a Nemzeti Filmintézet, mégpedig a Színház- és Filmművészeti Egyetemnek (SZFE) és más oktatási intézményeknek nyújtott szakemberképzési támogatással. Az SZFE-n Európában egyedülálló képzés indult a stúdiók irányába, ami a LED-technikának köszönhetően filmes hátterek gyártását célozza - mondta a kormánybiztos.



Emlékeztett arra, hogy a zenei iparral is szorosabb lett az együttműködés. Példaként említette, hogy Francis Ford Coppola a cannes-i fesztivál hivatalos versenyében bemutatott Megalopolis című filmjének zenei felvételei Budapesten készültek a Nemzeti Filmharmonikusok közreműködésével. A turisztikai ipar is szorosabbra fűzte kapcsolatait a filmes produkciókkal, a szállodafejlesztéseknek köszönhetően egyre több az ötcsillagos hotel és egyéb lakáskínálat azok számára, akik hosszabb időre érkeznek Magyarországra sorozatokat gyártani.