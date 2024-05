Kultúra

Átadták az Év Pálinkás Bonbonja verseny díjait a Gyulai Pálinkafesztiválon

Tavaly a pálinkafesztivál kiemelt gyümölcse a meggy volt, akkor a cég a legjobb meggypálinkás bonbon kategóriát nyerte meg. 2024.05.27 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Átadták az Év Pálinkás Bonbonja verseny díjait a 24. Gyulai Pálinkafesztiválon szombaton. Az Év Pálinkás Bonbonja a dunaharaszti DantoniChocolate birspálinka bonbonja lett, amely elnyerte a legjobb birspálinkás bonbon címet is. Az Év Pálinkás Bonbonja cím nyertese egyben elnyerte az Agrárminisztérium különdíját is, hiszen a verseny fővédnöke az Agrárminisztérium volt 2024-ben - közölték a szervezők. Tavaly a pálinkafesztivál kiemelt gyümölcse a meggy volt, akkor a cég a legjobb meggypálinkás bonbon kategóriát nyerte meg.



A legjobb krémtöltelékkel készült kézműves bonbon kategóriában a soltvadkerti Szent Korona Cukrászda Vilmoskörtés parmezános III. fantázianevű kreálmánya győzött.



Idén meghirdettek két új kategóriát is a szervezők. A legjobb mentesen készült pálinkás bonbon címét a tolnai Tündércsoki manufaktúra Bodzavarázslat nevű terméke érdemelte ki. A legjobb oktatási intézményben készült kézműves pálinkás bonbont pedig a Budapesti Komplex Szakképző Centrum Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikumában András Mira készítette, az édesség fantázianeve: Fanyarka.



A versenyt idén rendezték meg másodszor, célja a hungarikum magyar pálinka mint nemzeti ital és a minőségi csokoládék közös kulináris élvezeti értékeinek népszerűsítése; továbbá a hazai kézműves csokoládés műhelyek, és a minőségi gyümölcspálinkákat gyártó cégek szakmai együttműködésének előmozdítása volt.



A versenyre Magyarországon vagy határon túl működő, adószámmal rendelkező vállalkozások nevezhettek, amelyek a bonbonok előállításához kereskedelmi célú pálinkafőzdék pálinkáit használhatták fel. Nevezni lehetett krémtöltelékkel készült kézműves pálinkás bonbonnal; és külön bírálták a birspálinka felhasználásával készült édességeket.



Utóbbiból 30, az egyéb pálinkák felhasználásával készült bonbonból 68 darabot neveztek be. Mindenmentes bonbonból 8-at bírált a szakmai zsűri; a negyedik kategóriára 11 iskolából 27 nevezés érkezett.



A mintákat 50 pontos rendszerben bírálta a 12 tagú, főként cukrászmesterekből és pálinkaszakértőkből álló zsűri, figyelve azok megjelenését, szerkezeti felépítését, a krémességet, a kreativitást és az összbenyomást.