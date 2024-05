Programajánló

Imázsia Kínai Filmhét május 24-től az Urániában

Hat nagyjátékfilm, két kisfilmes blokk és egy irodalmi kísérőrendezvény szerepel a 2024 Imázsia Kínai Filmhét című filmszemle programjában, amelyet május 24-től 28-ig tartanak a fővárosi Uránia Nemzeti Filmszínházban. 2024.05.20 23:10 MTI

Az ötnapos fesztivál a tavalyi Imázsia Filmnapok folytatása. A program gazdagabb az előző évinél - közölték a szervezők szombaton az MTI-vel.



A vetítésekre kínai filmes vendégeket is várnak, a nézők találkozhatunk a programban szereplő Egy lány Hunanból című alkotás rendezőjével, Hszie Fej-jel, a Mr. Vu című thriller rendezőjével, Ting Senggel, és a Pekingi Filmakadémia dékánja, Vu Kuanping is Budapestre érkezik.



Az idei programsorozat a Pekingi Filmakadémia, a Budapesti Kínai Kulturális Központ és az Imázsia Nonprofit Kft. közös szervezésében valósul meg, a budapesti kínai nagykövetség kiemelt támogatásával. A hivatalos megnyitó május 25-én szombaton lesz, a Pekingi történet című film vetítése előtt.



A közlemény kiemelte: az Imázsia Kínai Filmhét célja, hogy a kínai filmművészet és filmgyártás kiemelkedő filmjeiből ízelítőt adjon a magyar nézőknek, illetve magyar résztvevők, alkotások bevonásával lehetőséget adjon közép- és hosszútávon valódi kapcsolódások kialakulására a két ország filmrajongói és filmesei között.



A filmhéten öt kínai és egy magyar játékfilmet tekinthetnek meg az érdeklődők.



Az eseménysorozat első vetítése a 2018-as Élek, halok, gazdagodok, amely az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb közönségsikere volt, az akkor elsőfilmes Ven Muje rendezésében, és továbbra is a húsz legnagyobb bevételt hozó kínai film között található. A mű a gyógyszeripari vállalatoknak kiszolgáltatott kisemberek nehéz helyzetét járja körbe, mindezt vígjátéki elemekkel.



A hétvégén két klasszikus alkotást tekinthetnek meg a nézők, a Pekingi történetet és az Egy lány Hunanból című filmet. Előbbi a régi Peking elfeledett világába, utóbbi a festői dél-kínai vidékre kalauzolja a nézőket. Az Egy lány Hunanból szerepelt az 1987-es Cannes-i Filmfesztivál Un Certain Regard szekciójában, majd ez lett az első szárazföldi kínai film, amely az Egyesült Államokban moziforgalmazásba került. A film az egyes vidéki falvakban régen szokásban volt gyermekházasság társadalmi következményeit mutatja be egy fiatal lány sorsát követve, a rendező Hszie Fej ott lesz a vetítésen.



A Mesterjátszma című magyar thriller úgy kapcsolódik Kínához, hogy tavaly szeptemberben megjárta Fucsout, ahol a Silk Road Film Fesztiválon vett részt. Tóth Barnabás rendezőt a filmen kívül kínai útjának élményeiről is fogják kérdezni.



A Mr. Vu (Saving Mr. Wu) című, 2015-ben bemutatott filmben az Ázsiában szupersztárnak számító Andy Lau is szerepel. A rendező Ting Seng, aki szintén itt lesz Budapesten, többször forgatott közösen Jackie Channel is, ő is az akciódús közönségfilmekben utazik. A történet alapját egy megtörtént emberrablás adta; külön érdekesség, hogy a való életben elrabolt színész alakítja a film egyik rendőrnyomozóját.

A program legfrissebb játékfilmje egy fiatal rendező, Ku Hsziaokang legújabb alkotása, A Nyugati-tó partján, amely áprilisban került a kínai mozikba, és a hangcsou-i Nyugati-tónál, illetve annak környékén játszódik: egy asszonyt a fia egy csaló szervezet karmai közül próbál kiszabadítani.



A játékfilmek magyar és angol feliratokkal, eredeti nyelven lesznek megtekinthetők, a Mesterjátszma pedig kínai feliratozással.



Hétvégén az Uránia Nemzeti Filmszínház Csortos termében az esti vetítések előtt egy-egy rövidfilmválogatásból is szemezgethetnek az érdeklődők, ezek ingyenesen, az Uránia honlapján történő előzetes regisztrációval látogathatók.



A színpadi közöségtalálkozók és beszélgetések mellett a Kortárs Kínai Könyvklub eseménye is az Urániába költözik. A programon kínai szakemberek járják körbe a film és irodalom sokrétű kapcsolatát.



Bővebb információk a https://urania-nf.hu/esemenyek/2577/2024/05/24/_2024-imazsia-kinai-filmhet linken találhatók.