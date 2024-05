Pénteken kezdődik a 19. Református Zenei fesztivál

Programajánló

Az idei fesztiválon a programok a Bakáts téren, a Ráday Házban, a Kálvin Kamara Kertben, a Bibliamúzeumban, valamint a Kálvin téri és a Nagyvárad téri református templomokban lesznek. 2024.05.17

Péntektől vasárnapig hat fővárosi helyszínen, negyven ingyenes programmal: köztük klasszikus- és könnyűzenei koncertekkel, előadásokkal, beszélgetésekkel és táncházi mulatsággal is várja idén a látogatókat a 19. Református Zenei Fesztivál - közölte a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány.



Mint írták, a Református Zenei fesztivál célja, hogy minél többen megismerjék a gazdag református zenei hagyományokat. A fesztivált Böszörményi Gergely zenei szakember indította útjára.



Az idei fesztiválon a programok a Bakáts téren, a Ráday Házban, a Kálvin Kamara Kertben, a Bibliamúzeumban, valamint a Kálvin téri és a Nagyvárad téri református templomokban lesznek.



A közlemény szerint a Bakáts téren a nagyszínpadon fellép többek között a Platon Karataev Duo, a Talamba Ütőegyüttes, az Ötödik évszak, a Fugato Orchestra és a Lóci játszik.



A Kálvin Kamara Kertben a Jazzation, a Neumann Balázs Trio és a Gáspár Károly Trio, a Ráday Házban pedig a Makám, a Sebő-együttes és a Kossuth-díjas Misztrál koncertezik majd.



Idén is lesz orgonamaraton, amely csatlakozik a Filharmónia Magyarország világméretű Orgonák éjszakája kezdeményezéséhez: a klasszikus zene kedvelői találkozhatnak Karasszon Eszter gordonkaművésszel, valamint Simon Izabella és Várjon Dénes zongorista művészházaspárral, továbbá Szalai Éva zongoraművésszel és a Somogyi Vonósnégyessel, valamint az In Medias Brass rézfúvós kvintettel.



A Ráday Házban izgalmas előadások várják a közönséget, többek között a vallás és mesterséges intelligencia kapcsolatáról vagy épp a művészeti provokációról - áll a közleményben.