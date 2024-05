Két székelyföldi helyszíne is lesz az Orgonák éjszakája programsorozatnak

Programajánló

Két székelyföldi helyszíne is lesz szombaton, május 18-án az Orgonák éjszakája programsorozatnak, a háromszéki Sepsiszentgyörgy és az udvarhelyszéki Homoródalmás - közölte a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy.



Mint írták, a két székelyföldi koncert a Filharmónia Magyarország és a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy együttműködése révén valósul meg. Az idén nemzetközivé váló programsorozat keretében május 18-án 19 órától Sepsiszentgyörgyön Kecskés Mónika és Deák László tart orgonahangversenyt a Krisztus Király Római Katolikus templomban.



A Párizsban, Londonban és Bécsben tanult orgonaművészek számos rangos nemzetközi orgonaversenyen vettek részt. Közös székelyföldi hangversenyükön Johann Sebastian Bach, Liszt Ferenc, Kodály Zoltán, Adolf Friedrich Hesse műveit játsszák, valamint Pikéthy Tibor Improvizáció a Himnusz fölött című darabját is műsorra tűzik.



A homoródalmási unitárius templomban Erich Türk koncertjét hallhatják az érdeklődők szintén pünkösdszombaton 19 órától. A neves erdélyi orgona- és csembalóművész a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia oktatója. 1972-ben született Kolozsváron, tanulmányait a városban és Bécsben folytatta. Számos mesterkurzuson vett részt Németországban, Franciaországban, Svájcban, Portugáliában és Moszkvában.



Türk 1995-1999 között a medgyesi evangélikus templom orgonistája és karnagya volt, jelenleg orgonát, csembalót, hangszertant és kamarazenét oktat Kolozsváron. Szólistaként, a "Transylvania" Barokk Együttes és a Balkan Baroque Band tagjaként számos külföldi koncertet adott. Kortárs zenét is játszik, több hazai zeneszerző művét ő szólaltatta meg elsőként.



A programsorozat részeként szombaton valamennyi helyszínen előadják Balázs Ádám, az Oscar-díjas Mindenki című film zeneszerzőjének az alkalomra írt fanfárját, a Fanfare Ungarico-t. A székelyföldi koncertek ingyenesek.



Az Orgonák éjszakája programsorozatot évek óta sikerrel rendezi meg a Filharmónia Magyarország, idén pedig nemzetközivé válik. Négy kontinens közel 30 országában tartják meg pünkösd szombatján azzal a céllal, hogy bemutassa a hangszer sokoldalúságát.