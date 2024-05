Programajánló

Több száz kiállító várja a vendégeket a Szegedi Borfesztiválon

Több száz kiállító, köztük 160 borász várja a vendégeket a csütörtökön kezdődő Szegedi Borfesztiválon, az ország legnagyobb borászati seregszemléje idén tizenegy napig tart majd - tájékoztatta a programsorozatot szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatója az MTI-t.



Rácz Attila elmondta, a látogatók a Széchenyi téren szinte az összes hazai borvidék képviselőivel találkozhatnak, és érkeznek borászok a határon túlról is. A bortermelők mellé csaknem harminc vendéglátós csatlakozik, akik egyedi sajtokat és gasztronómiai különlegességeket kínálnak, s hazai pálinkákat is lehet itt kóstolni.



A borünnep ökológiai lábnyomának csökkentése érdekében 2022-től kizárólag üvegpohárban lehet kínálni a borokat. A fesztivál emblémájával ellátott nagyobb pohár a rendezvény után az otthoni pohárgyűjtemény díszévé válhat. A kisebb űrtartalmú, Szeged címeres poharat pedig akár vissza is lehet váltani a nap végén.



A hagyományoknak megfelelően a fesztiválhoz kapcsolódva idén is rendeznek borversenyt. A 2023-as év bortermelője díjat elnyerő villányi borász, Günzer Tamás elnökölte bírálók 140-150 kiváló bort értékelnek vakkóstolással, százpontos rendszerben. A megmérettetés eredményhirdetését május 21-én tartják.



A borok, pálinkák és sajtok mellett gasztronómiai különlegességek is szerepelnek a kínálatban. A Pavane Táncegyüttes és a borrendek csütörtök délutáni látványos felvonulásával kezdődő borfesztivállal egy időben indul a Kézműves- és Gasztroudvar a Klauzál téren és a Kincs tér a Dugonics téren. Ezeken a belvárosi helyszíneken a borok és pálinkák mellett kisüzemi söröket és gasztronómiai specialitásokat is lehet kóstolni és csaknem száz kézműves kiállító és kistermelő is kínálja majd portékáit.



A Szeged Napja Ünnepségsorozat részeként megszervezett fesztiválra érkezőket változatos zenei programok szórakoztatják. A Széchenyi két színpadon - mások mellett - a Belmondo akusztik, Feke Pál, Gájer Bálint, Gergely Róbert, Heinz Gábor Biga és Nagy Ádám, Malek Andrea, Pál Dénes, a Sárik Péter Trió Berki Tamással, Sipos F. Tamás, Szekeres Adrienn, Varga Viktor és Vikidál Gyula lépnek majd föl.



A Dugonics téri szökőkútnál a Kincs tér alkalmi poronddá alakul, ahol mindennap különféle programok, játszóház, koncertek várják a kilátogatókat, és akinek kedve támad, még az élő zenés német, szerb és görög táncházba is bekapcsolódhat. A Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál felvezetéseként - a Belvárosi Mozi jóvoltából - pedig május 16-án a Legényanya, május 23-án pedig a Lefkovicsék gyászolnak című magyar filmet játsszák majd a szabad ég alatt.



A fesztivál valamennyi napján jótékonysági borárverést rendeznek, ahol a borászok által felajánlott palackokra, borválogatásokra lehet licitálni. A befolyt összeg a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány munkáját segíti majd.