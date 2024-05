Programajánló

Kékfestő és csipkevarró népművészek is bemutatkoznak pünkösdkor a Skanzenben

Pünkösdi Örökség Ünnep a Skanzenben címmel várja a családokat május 19-én és 20-án a szabadtéri múzeum, ahol többek közt a kékfestés és a csipkevarrás hagyományát is meg lehet majd ismerni. 2024.05.14 18:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kétnapos rendezvényen örökség bemutatók, színpadi produkciók, zenés és táncos programok is várják majd a látogatókat - áll a szabadtéri múzeum közleményében.



Idén a rendezvény fókuszában a kézműves hagyományok állnak.



A látogatók olyan népi mesterségek műhelytitkaiba pillanthatnak be, mint a kékfestéstés, a csipkevarrás, a gyapjúhímzés, a szűcshímzés, az aranyhímzés, a fazekasság vagy a tojásírás. Emellett be lehet majd állni a sárközi vagy a nagyecsedi táncosok közé, de a különböző tájegységek zenéjét és a különféle vidékek viseleteit is meg lehet ismerni.



Bemutatkoznak a rendezvényen továbbá a selmeci diákhagyományok, a Mária-tisztelet vagy a kőszegi "szőlő jövésnek" hagyománya is, a gasztronómiai különlegességek közt pedig meg lehet majd kóstolni a karcagi birkapörköltet és a borsodnádasdi molnárkalácsot.



Részletes program a Skanzen honlapján olvasható.