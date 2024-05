Kultúra

Robert Downey Jr. szeptemberben debütál a Broadwayn

Robert Downey Jr. szeptemberben debütál a Broadwayn a McNeal című új darab főszerepében - számolt be róla a Variety.com.



A Pulitzer-díjas Ayad Akhtar színművét Bartlett Sher rendezi. A darabban Downey, a Vasember sztárja Jacob McNealt, a tehetséges, leendő irodalmi Nobel-díjasként emlegetett írót alakítja, aki éppen új regényén dolgozik. Ugyanakkor nyomasztja, hogy elhidegült a kapcsolata a fiával, és egészségtelenül rajong a mesterséges intelligenciáért.



A McNeal premier előtti bemutatói szeptember 5-én kezdődnek a New York-i Vivian Beaumont Színházban. A premiert szeptember 30-ra tűzték ki. Az előadást november 24-ig játsszák.



A színmű további szereposztását később jelentik be. Az előadás producere a Lincoln Center Theater és a Team Downey, a színész által alapított produkciós cég - írta a hollywoodi hírportál.



Az 59 éves Robert Downey Jr. idén nyerte el az Oscar-díjat az Oppenheimer című filmben nyújtott alakításáért. Jelenleg az HBO A szimpatizáns című minisorozatában láthatják a nézők, és Hitchcock Vertigo című klasszikusának készülő remake-jében is játszik majd.