Charlie 77 sztorin keresztül meséli el életét

Különleges önéletrajzi könyvet írt Horváth Charlie. A népszerű, idén 77 éves énekes 77 sztori címmel mesél életéről, kalandjairól, barátságokról, zenéről és dalokról, ehhez rengeteg, korábban nem publikált fotó szerepel illusztrációként. 2024.05.13 10:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"A legendás dzsessz zenész, Charlie Parker után kaptam a becenevemet, holott ő szaxofonozott, én pedig trombitálni kezdtem, olyan nagy hatással volt rám Louis Armstrong, aki aztán 1965-ben fellépett a Népstadionban is. A Balettintézetbe jártam, de már vonzott a dixieland, aztán persze jött a Beatles meg a Stones, és gitározni is elkezdtem" - idézte fel Charlie a könyv szerda esti sajtóbemutatóján a Magyar Zene Házában.



Elmesélte: első komolyabb zenekara a Decca volt a hatvanas évek második felében, de a világhírű lemezkiadó miatt gyorsan meg kellett változtatni a nevet. Így lettek Olympia, amellyel országszerte kísérték az ORI-turnén Harangozó Terit, Poór Pétert és más táncdalénekeseket, majd Charlie zenésztársaival három évre külföldre, a Közel-Keletre és Afrikába ment dolgozni.



"Pályafutásom során több mint húsz évet játszottam kint különböző zenekarokkal, ami óriási dolog, mert ez nagyon kemény munka, általában napi négyszer 45 perces műsort kellett adnunk. Bejártam a világot, voltam a skandináv országokban, Svájcban, Spanyolországban és más helyeken" - mondta Charlie.



Szólt arról, hogy a mai napig rossz technikával énekel, mert amikor sok-sok év koncertezés után tanárhoz került, már nem változtatott, "pedig fordítva veszem a levegőt".



A sok hihetetlen sztori közé tartozik, hogy amikor Jugoszláviában léptek fel, sörösüveggel dobálták meg őket, de az ott állítólag a tisztelet jele volt - mesélte az énekes.



Charlie a hetvenes években a Generál tagja volt, majd miután 1989-ben ismét hazatért egy hosszú külföldi időszak után, csatlakozott a Tátrai Bandhez - ez hozta meg számára az országos népszerűséget, pedig akkor már elmúlt 40 éves. "Első fellépéseinket vidéken alig volt néző, senki nem ismert minket. Aztán beindult a szekér" - mondta el.



A Tátrai Band tíz lemezt készített, rajzuk olyan slágerekkel, mint a New York, New York, a Küszöbön túl, az Utazás az ismeretlenbe, a Hajnali szél vagy a Titkos szerelem. Szólókarrierjét 1994-ben indította, és egyre-másra gyártotta a sikerdalokat: Jég dupla whiskyvel, Könnyű álmot hozzon az éj, Mindenki valakié, Nézz az ég felé. Legutóbbi lemeze a 2020-ban megjelent Mindenen túl. A zenéket Lerch István, a szövegeket Horváth Attila írta neki.



"László Attila gitárossal és Lattmann Béla basszusgitárossal több mint harminc éve, Halász János billentyűssel, Csiszár Péter szaxofonossal és Póta András dobossal több mint húsz éve játszom együtt. Hogy ma is bírjam, ahhoz kell az egészség, a szakma szeretete, és a kollégák. Ma is tudok tanulni tőlük, és szerencsés vagyok, hogy még ma is színpadon állhatok" - mondta Horváth Charlie.



A 77 sztori című könyv a Troubadour Books gondozásában jelent meg. Horváth Charlie szerdán este koncertet is adott a Magyar Zene Házában, ősszel, október 26-án a Papp László Budapest Sportarénában lép fel.