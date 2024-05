Kultúra

Felföldi László pécsi megyés püspök lesz az idei csíksomlyói búcsú szónoka

Felföldi László, a pécsi egyházmegye püspöke lesz az idei csíksomlyói búcsú szónoka - közölte hétfőn a Krónika című erdélyi lap az egyház által közreadott programot ismertetve.



Az idei búcsús nagymisét pünkösd szombatján, május 18-án, a Kis- és a Nagy-Somlyó hegy közötti nyeregben, a Hármashalom-oltárnál tartják meg, helyi idő szerint 12.30-kor (magyar idő szerinti 11.30-kor).



A csíksomlyói kegyhely őrei, a ferencesek minden évben egy mottót választanak az adott évre, amely egyben a pünkösdszombati fogadalmi nagybúcsú mottója is. Idén a gyulafehérvári főegyházmegyében meghirdetett "Imádsággal megújuló közösség" témájú pasztorális évhez csatlakozva a csíksomlyói kegyhely is az "Újuljatok meg!" mottóval szervezi meg fogadalmi nagybúcsút.



A romkat.ro portálon közzétett program szerint május 17-én, pénteken 18 órától lesz a nyitó szentmise, amelyet ünnepi rózsafüzér követ. Szombatra virradóan virrasztást tartanak a kegytemplomban.



Május 18-án, szombaton 7.30-kor kezdődik szentmise a kegytemplomban, 10 órától ünnepélyes rózsafüzér a Hármashalom-oltárnál. 10.30-kor a kegytemplom előtti térről elindul a kordon a Nyeregbe.



A búcsús nagymise után 17 órakor csángó szentmisével folytatódik a pünkösdszombati program a Szent Péter és Pál-plébániatemplomban. Délután pünkösdi vigília szentmise lesz a kegytemplomban, ahol vasárnapra virradóan virrasztást tartanak.



Május 19-én, pünkösd vasárnapján, a Szentlélek eljövetele ünnepén négy szentmisét mutatnak be a csíksomlyói kegytemplomban 7, 8, 10.30 és 18 órai kezdettel, pünkösdhétfőn pedig hármat, 8, 10.30 és 18 órakor - tudatta az erdélyi lap.