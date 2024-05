Vallás

Bukarestben bérmált magyar fiatalokat Erdő Péter bíboros

Magyar nyelvű szentmisét mutatott be és fiatalokat bérmált szombaton Bukarestben, a Minden Kegyelmek Édesanyjának nevét viselő Barátok templomában Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. 2024.05.12 14:52 MTI

Homíliájában arra hívta fel a román fővárosban bérmálkozó húsz fiatal figyelmét, hogy pünkösdkor, a Szentlélek kiáradásával nemcsak lelki békét és bűnbocsánatot, hanem küldetést is kapott az egyház, és arra kérte őket, legyenek igaz hívők, ne csak mímeljék a vallásosságot, mint a farizeusok.



"Ahogyan a bábeli torony elbeszélésében az ember Istentől önállósítani akarta magát, és ezért egymást sem tudta megérteni többé, ezért megzavarodott a nyelve, és ellenségeskedni kezdett egymás között, úgy pünkösdkor, a bocsánatot elnyerve, Istenre hangolódva, egymás szavát megérti az emberiség. Ezt az egyesítő, szeretetet és békét adó Szentlelket ünnepeljük a mai napon, és kérjük, tegyen képessé bennünket a bocsánat elfogadására, egymás megértésére és szeretetére, és tegyen alkalmassá arra a küldetésre, amit Krisztus az egész egyháznak adott" - fogalmazott a bukaresti bérmálási szentmisén Erdő Péter.



A szertartás után a bérmálkozók nevében Szabó Csongor, a bukaresti Ady Endre Líceum tanára köszönte meg az esztergom-budapesti érseknek, hogy látogatást tett a bukaresti szórványközösségben, és tőle vehették át a szentséget.



"Nagyvárosi helyzetéből adódóan szétszórt magyar közösségünk számára sokat jelent az ön bátorító jelenléte, amely megerősít hitbeli, nemzeti önazonosságunkban, és erőd ad, hogy kettős, vallási és nemzeti kisebbségi helyzetünkben kitartsunk hitünk nemzeti kultúránk és anyanyelvünk mellett" - mondta Szabó Csongor.



Erdő Péter azt mondta, nagy öröm számára is, hogy a bukarestiekkel együtt ünnepelhetett. Felidézte, hogy többször járt már Bukarestben, és ha nem is bérmálni, de magyar nyelvű szentmisét bemutatni volt már alkalma a Barátok templomában. Megemlékezett arról, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra népes küldöttség érkezett erről a plébániáról Budapestre Aurel Perca bukaresti érsek-metropolita vezetésével, és bejelentette: mostani látogatása alkalmával meghívta Perca érseket, hogy augusztus 20-án, Szent István napján a Bazilika előtt tartsa meg a szentbeszédet.



Az ünnepség után a jelen lévő magyar újságíróknak Erdő Péter elmondta: Aurel Perca el is fogadta a meghívást.



"Tavaly a kassai érsek úr, Bernard Bober volt a szónokunk, aki a Szlovák Püspöki Konferencia elnöke. Azt hiszem, illő volt, hogy egyszer a román püspöki konferencia elnökét is meghívjuk. Természetesen romániai magyar püspökök gyakran jönnek el Szent István ünnepére, többen közülük mondták már az ünnepi beszédet is, de most azt hiszem, egy kicsit túl is tekinthetünk a Kárpátokon, mert valóban a hitben, a lelkipásztori gondjainkban és örömeinkben is összetartozunk" - magyarázta a bíboros.

Erdő Péter az öt éve beiktatott Aurel Perca bukaresti érsek-metropolita meghívására érkezett a román fővárosba, ahol a héten ünneplik Szent II. János Pál pápa bukaresti látogatásának 25. évfordulóját, akinek a személyében először járt katolikus egyházfő Romániában.



A ferencesek által alapított, 17. században épült Barátok temploma (Baratia) a román főváros legrégebbi, ma is létező katolikus temploma, ahol a halmozottan szórványközösségnek számító bukaresti magyar római katolikus hívek rendszeresen anyanyelvű pasztorációban részesülnek.



A korábbi években két alkalommal is bérmált Bukarestben Böcskei László nagyváradi megyés püspök, akit azért hívott meg Cristinel Tampu, a Barátok templomának csángóföldi származású plébánosa, hogy a mintegy 400 tagú magyar közösség krisztusi nagykorúságot elérő hívei magyarul részesüljenek a szentségben.