Kultúra

Kálid Artúr kapta a Szabadtéri Színházak Szövetségének díját

A Szabadtéri Színházak Szövetsége Kálid Artúr színművésznek ítélte oda idén a Gedeon József Amfiteátrum-díjat: az elismerést Pócza Zoltán, a Szövetség elnöke, a Kőszegi Várszínház igazgatója nyújtotta át péntek este a budapesti 6Színben a G.Ö.R.CS. előadása után - közölte a szervezet.



Mint írták, a szakmai szervezet egyhangú szavazással ítélte oda a színművésznek a díjat, amelyet a Gyulai Várszínház egykori legendás igazgatójáról neveztek el. A díjátadás hagyományosan azt is jelzi, hogy elindult a szabadtéri színházak szezonja - közölték.



A közleményben felidézik: Kálid Artúr rendszeresen játszik nyári színházakban. Az első szabadtéri fellépése - még főiskolásként - a Margitszigeten volt 1991-ben a Porgy és Bess előadásában. Többször szerepelt például Gyulán, a Városmajori Szabadtéri Színpadon, a Kultkikötőben, a Mézesvölgyi Nyáron és a Veres1 Színház fesztiválján, a Kőszegi Várszínháznak pedig eddig négy produkciójában játszott. A Várszínház következő előadásán júliusban a Hyppolit, a lakáj címszerepét alakítja majd.



A közleményben felhívták a figyelmet arra is, hogy a Szabadtéri Színházak Szövetsége idén is megrendezi a Szabadtéri Színházak Találkozóját, amelyet azzal a céllal hoztak létre 2022-ben, hogy a saját nyári előadásaik eljussanak máshova is.



Az idei harmadik találkozó a Kultkikötő három helyszínén: Balatonbogláron, az Alsóörsi Amfiteátrumban és Balatonszárszón összesen hét előadást láthat a közönség.



A Szabadtéri Színházak Szövetsége a napokban tartott közgyűlésén újabb intézmény felvételéről határozott, így 17-re bővült a szervezethez tartozó tagok száma. Ma ez az egyik legnagyobb színházszakmai társaság Magyarországon - áll a közleményben.