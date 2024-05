Kultúra

New Yorkban a Mozgókép Múzeumában ünnepelték a Magyar Film Napját

New Yorkban a Mozgókép Múzeumában filmvetítéssel ünnepelték a Magyar Film Napját helyi idő szerint kedden, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) rektorának részvételével. 2024.05.03 MTI

A New York-i Liszt Intézet által szervezett eseményen magyar animációs rövidfilmeket mutattak be, amelyeket a MOME korábbi diákjai készítettek.



Fülöp József, a MOME rektora az eseményt követően az MTI-nek hangsúlyozta, hogy a magyar film ünneplésére különösen indokolt az animációs filmek bemutatása, hiszen 2024. a magyar rajzfilm megszületésének 110. évfordulója.



Hozzátette, hogy az elmúlt évtizedekben az animációs film és az élő szereplős film közeledése figyelhető meg a különböző technológiai megoldások révén.



A rektor arról is beszámolt, hogy a New York-i látogatás alkalmat ad az egyetem régóta létező amerikai kapcsolatainak szélesítésére, és megjegyezte, hogy a Pannónia Program révén az egyetemnek több lehetősége nyílik további Európán kívüli együttműködések kiépítésére.



A New York-i filmstúdiók szomszédságában, Queens városrészben tartott vetítés az animációt, mint a művészi kifejezés eszközét mutatta be a közönségnek 7 magyar rövidfilm bemutatásával.