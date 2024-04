Programajánló

Vasárnap kezdődik és három hétig tart a 32. Festum Varadinum Nagyváradon

Vasárnap kezdődik és három hétig, április 28. és május 19. között tart a 32. Festum Varadinum Nagyváradon. A kulturális rendezvénysorozatot idén is a hagyományos Szent László zarándoklat és körmenet nyitja. 2024.04.28 17:47 MTI

A három hétvégére kiterjedő magyar kulturális fesztivált idén Együtt mottóval szervezik meg, a rendezvénysorozat alatt mintegy 250 programmal várják a nagyváradi magyar közösséget.



A nyitóesemény idén is a Szent László Egyházmegyei Zarándoklat, a nagyváradi római katolikus székesegyházban tartandó ünnepi szentmisére és körmenetre Magyarországról is várnak zarándokokat.



A nagyváradi római katolikus egyházmegye közölte: a program 10 órakor a zarándokok fogadásával kezdődik, majd 11 órától lesz a főpapi szentmise, melynek főcelebránsa Kovács Gergely gyulafehérvári érsek. A misét követően a zarándokok imával és énekekkel kísérik Szent László ereklyéjét a hagyományos hermás körmeneten, jelezve elköteleződésüket a lovagkirály erényeinek követésére.



A fesztivál ideje alatt több kivételes előadás várja a színházkedvelőket: április 29-én Gerendás Péter Liszt Ferenc-díjas magyar zeneszerző és előadóművész gitáros önálló estjét, 30-án Domokos László székely stand upját láthatja a közönség. Május 8-án Török Ádám humorista lép fel, 9-én Lutter Imre és Jávori Ferenc Pest, szabadság, szerelem! című verses-zenés estjére várják a nagyváradiakat.



A zenei koncertek sorát Lovasi András nyitja, akinek szólóműsora május 6-án lesz látható a Szigligeti Színházban.



A május 10-12-én a nagyváradi várban tartandó Majálison a többi között a Parno Graszt, az Edda művek, Zoltán Erika, Péterfy Bori & Love Band, a Bagossy Brothers Company, valamint ByeAlex és a Slepp koncertezik.



A koncertek a május 17-19-én a Sebes-Körös partján tartandó BorParton is folytatódnak, ahol a Hakeshet Klezmer Band, Szabó Balázs Bandája, AG Weinberger, a Dixieland Jazz Band és a JazzyBIT lép közönség elé.



A fesztivál keretében május 9-20. között a nagyváradi Cinema Palace-ban magyar filmeket vetítenek, a többi között a Larry, A nemzet aranyai és a Magyarázat mindenre is látható lesz.



A háromhetes fesztivál keretében számos iskolai programmal, irodalmi rendezvénnyel, sport- és közösségi eseménnyel is készülnek a szervezők. A fesztivál teljes programja a Festumvaradinum.ro honlapon böngészhető.