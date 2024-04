Kultúra

Aláírták az Operaház új kollektív szerződését

A Magyar Állami Operaház főigazgatója és az 1332 dolgozót képviselő szakszervezetek elnökei csütörtökön aláírták az intézmény belső életét, működését szabályozó új kollektív szerződést - áll az intézmény és az operai szakszervezetek közleményében.



Mint írják, ezzel egyidejűleg a két érdekképviselet - a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete és az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete - visszavonta februári közös sztrájkfelhívását, amelynek nyomán március 19-től öt napon át szüntették be a munkát az Opera egyes tárai, így téve lehetetlenné az előadások rendes megtartását.



A közleményben felidézik, hogy a sztrájkot március 24-én sikerült felfüggeszteni egy, az előző éjszaka kötött közbenső megállapodással, amelynek nyomán egy hónapon át zajlottak intenzív tárgyalások a felek között.



Az új kollektív szerződés mellett érvénybe lép a közbenső egyezséggel létrejött új bérmegállapodás is, ennek nyomán a Magyar Állami Operaház dolgozóinak illetménye eléri, illetve megközelíti más kiemelt hazai kulturális szervezetek művészeinek és munkatársainak keresetét.



Mint kiemelik, az opera dolgozói már megkapták az új cafeteriajuttatás első felét, 140 ezer forintot SZÉP-kártyán, a napokban pedig elkezdődik az előkészített új munkaszerződések aláírása.



A felek első körben 10 százalékos bérfejlesztésről szerződnek, amelynek kifizetése július elsejétől esedékes. A második ütem 20 százalékos - nem kumulált, a 2024. március 1-i bérszinten számolt, de július 1-ig visszamenőleges - alapbéremelést jelent, ennek esedékesége október elseje.



A közlemény szerint az emelések nyomán a 2024-es költségvetési évre mintegy 15 százalékos alapbérfejlesztés jut, a megállapodás teljes éves hatását 2025-ben fejti ki.



A személyi juttatások emelése és költségtérítések, egyéb elszámolások korrekciója révén mintegy 4 milliárd forint értékben emelkedik az az összeg, amellyel az Opera munkatársainak feladatellátását támogatja.



Ezzel egyidejűleg a Magyar Állami Operaház vezetése döntött a nyári előadások számának megduplázásáról, a 2024/25-ös kiadott műsorterv módosításáról, intézményi takarékossági intézkedésekről, új jegyár-, valamint kedvezménystruktúrák kialakításáról, továbbá új értékesítési elemek bevezetéséről is a kollektív szerződés és a bérfejlesztések forrásának előteremtésére. Erről az intézmény a későbbiekben ad részletes tájékoztatást - írják.



A közleményben kiemelik: mindezzel a Magyar Állami Operaházban a sztrájkveszély megszűnt, a felek a köztük 2017 óta húzódó kollektív munkaügyi vitát lezártnak tekintik. Ennek szellemében a szombaton megvalósuló Borisz Godunov ősváltozat premierje és az összes többi előadás biztonságban, normális keretek között tartható meg.