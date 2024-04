Kultúra

Pünkösdkor nyit a siófoki Plázs

Megújult nagyszínpaddal és tizenhét hétvégén harmincöt koncerttel várja a közönséget idén a siófoki Plázs, amelynek szezonnyitójára május 17. és 20. között kerül sor. 2024.04.12 16:51 MTI

A pünkösdi nyitóhétvégét a város önkormányzata és a Plázs közösen szervezi, a családi és szabadidős programkavalkád a Nagystrandon, a zenei események a Plázs technikailag és külsőleg is modernebbé vált nagyszínpadán lesznek - írták a szervezők az MTI-hez eljuttatott sajtóközleményben.



Kiemelték, a napközben zajló rendezvények, gyermekműsorok után pénteken a Blahalouisiana, szombaton a Hooligans, vasárnap a TNT ad ingyenes koncertet.



Az együttesek fellépése után szombaton több helyszínen a hazai dj-k lépnek fel, vasárnap Dj Dominique és a Fergeteg party várja majd a bulizni vágyókat - tették hozzá.



Kitértek rá, a Plázs tavaly rekordszámú látogatót, mintegy 315 ezer embert vonzott, ezt idén a tizenhét hétvégére tervezett harmincöt koncerttel "jó eséllyel sikerül megdönteni".



Az olyan nagy visszatérők mellett, mint Azahriah, Majka, Rúzsa Magdi, az Edda, a Neoton, Dzsúdló, Krúbi, Horváth Tamás, a Follow The Flow, a BSW, a Kowalsky meg a Vega, több produkció is debütál a hatalmas ledfalakkal kiegészített nagyszínpadon - olvasható a közleményben.