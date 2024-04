Gyász

Tordy Gézát április 18-án helyezik örök nyugalomra

Tordy Géza Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas színművészt, érdemes és kiváló művészt, a nemzet színészét április 18-án helyezik örök nyugalomra a Farkasréti temetőben - közölte a Nemzeti Színház szerdán az MTI-vel.



Tordy Géza 85 éves korában, március 30-án hunyt el. Búcsúztatását 13 órakor, római katolikus szertartás szerint tartják.



Tordy Géza Budapesten született 1938. május 1-jén. Már 16 évesen tagja volt Versényi Ida műkedvelő színjátszó körének. 1956-ban felvették a főiskolára, de abban az évben nem indult színészképzés, azonban Zách János, a kaposvári színház igazgatója odavette segédszínésznek. Somogyból Szegedre került két évre, majd 21 évesen a Magyar Néphadsereg Színháza (a Vígszínház) tagja lett. 1963 és 1967 között a Madách Színházhoz kötötte szerződése, aztán visszatért a Vígszínházhoz.



Ekkor már rendezett is, darabjait a veszprémi Petőfi Színház mutatta be. 1992-től a Győri Nemzeti Színház prózai tagozatának művészeti vezetője, 1995-től a Budapesti Kamaraszínház főrendezője volt, és évtizedekig oktatott a Színház- és Filmművészeti Egyetemen.



A közönség egyik kedvenceként színházban, filmen és a televízióban is kiemelkedő alakításokat nyújtott, rendezőként több mint 60 darabot állított színre.



Művészete elismeréseként 1970-ben és 1977-ben megkapta a Jászai Mari-díjat, 1980-ban lett érdemes művész, 1988-ban kiváló művész, a Kossuth-díjat 1991-ben vehette át. A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjének kitüntetettje, a Hegedűs Gyula-díjat, az Ajtay Andor-díjat, a Bilicsi Tivadar-díjat és a Ruttkai Éva-emlékgyűrűt is megkapta, az utóbbit elsőként neki ítélték oda a művésznő születésének 60. évfordulóján. 2005-ben a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjai közé is beválasztották. 2008-ban lett a nemzet színésze lett, 2011-ben Prima Primissima díjat kapott.



Tordy Gézát a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Vígszínház, a Győri Nemzeti Színház és a Nemzeti Színház is saját halottjának tekinti.