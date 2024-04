Kultúra

A cannes-i filmfesztiválon mutatják be Kevin Costner westernfilm-sorozatának első részét

A májusi cannes-i filmfesztiválon tartják a Horizon: An American saga című westernfilm-sorozat első részének világpremierjét, amelyet Kevin Costner rendezett, és ő játssza a főszerepet is - jelentették be hétfőn a szervezők.



A Vadnyugat meghódításáról szóló alkotást versenyen kívül mutatják be a világ egyik legjelentősebb filmes találkozóján.



"A Horizon: An American saga egy olyan történet, amely 35 évvel ezelőtt kezdődött, és nem is tudnék jobb helyet elképzelni a cannes-i fesztiválnál arra, hogy egy ilyen csodálatos kaland eredményét felfedjem a világ előtt" - idézte a fesztivál közleménye a filmsztárt, aki arra is emlékeztetett, hogy húsz éve nem járt a Croisette-en. "Vártam a megfelelő pillanatra, és büszkén mondhatom, hogy ez a pillanat elérkezett" - hangsúlyozta Kevin Costner.



A szervezők a westernfilm-sorozatot olyan "ambiciózus projektnek" nevezik, amely arról szól, "mennyi háborúba és erőszakba került az Amerikai Egyesült Államok felépítése és terjeszkedése".



A főszerepekben Kevin Costner mellett Sienna Miller, Sam Worthington és Jena Malone látható, a sorozat négy részből áll majd, amelyeket több hónap alatt fognak bemutatni.



A 69 éves amerikai színész és rendező már kipróbálta magát a western műfajában az 1990-ben készült Farkasokkal táncoló című kalandfilmmel, amelyben egy sziú törzshez közel álló polgárháborús katonát alakított. A film hét Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb filmnek járót.



A 77. cannes-i fesztivált május 14. és 25. között rendezik meg, a hivatalos programba meghívott alkotások listáját csütörtökön párizsi sajtótájékoztatójukon hozzák nyilvánosságra a szervezők, akik már korábban bejelentették, hogy a fesztivál Quentin Dupieux francia rendező Le deuxieme acte (A második felvonás) című vígjátékának versenyen kívüli díszbemutatójával nyílik meg, a hivatalos versenyprogram nemzetközi zsűrijének elnöke Greta Gerwig, a Barbie című film rendezője, a nyitó- és a záróünnepség háziasszonya pedig Camille Cottin francia színésznő lesz.