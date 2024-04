Kultúra

Június 21-én rajtol a Csabai Nyár programsorozat

A békéscsabai városháza udvarán "kinyílik a világ", olyan előadások és országosan ismert sztárok érkeznek, akikért máskor a helyieknek Budapestre vagy az ország más pontjaira kellene utazniuk.

Június 21-én a Városházi Estékkel veszi kezdetét az egész nyáron színházi és múzeumi programokat, valamint koncerteket kínáló Csabai Nyár programsorozat - hangzott el pénteken sajtótájékoztatón.



Seregi Zoltán, a Városi Esteket szervező Békéscsabai Jókai Színház igazgatója elmondta, június 21. és július 5. között a békéscsabai városháza udvarán "kinyílik a világ", olyan előadások és országosan ismert sztárok érkeznek, akikért máskor a helyieknek Budapestre vagy az ország más pontjaira kellene utazniuk.



A rendezvénysorozatot a Beleznay Endre rendezte Szeretőből egy is sok nyitja, amelyben mások mellett Gregor Bernadett, Barabás Kiss Zoltán és Trokán Anna játszanak. Vándor Éva és Mikó István főszereplésével érkezik az Örömszülők, Kern András A kellékes című monológot hozza el a békési vármegyeszékhelyre.



Június 29-én Csányi Sándor jelenít meg számos figurát a Hogyan értsük félre a nőket? 2. vígjátékban; egy nappal később Szulák Andrea, Szőlőskei Tímea és a békéscsabai teátrumból indult Vadász Gábor adják elő a Szakíts, ha tudsz! zenés terápiát.



Seregi Zoltán elmondta, hogy az országos sztárok mellett a helyiek vagy helyi gyökerekkel rendelkezők is szerepet kapnak, így június 27-én a pályáját szintén a Békéscsabai Jókai Színházban kezdő Gubik Petra ad koncertet; július 2-án és 3-án pedig Szente Vajk nagysikerű darabját, a Legénybúcsút adják elő a békéscsabai teátrum művészei. "Nem tudtuk a darabot eléggé kijátszani, akkora volt iránta az érdeklődés" - árulta el Seregi Zoltán.



A programsorozat zárásaként a főtéren kedvezményes jegyárak mellett, vagy épp ingyenesen tekinthető meg a szintén békéscsabai Viharsarok Táncszínház Rejtő Jenő műve alapján készült A szőke ciklon című "eltáncolt regénye".



Varga Tamás alpolgármester a sajtótájékoztatón felidézte, hogy 2013 óta szervezi a Városházi Esteket a Jókai Színház "a 150 éve, Sztraka Ernő által tervezett városháza udvarára, a nagy tölgyfák alá", de a színházi estek gyökerei visszanyúlnak csaknem a rendszerváltásig.



Könnyed, szórakoztató, de minőségi darabok lesznek; a színházi előadások mellett pedig egy Básti Juli - Dés László koncertet is hoznak a városháza udvarára az érdeklődőknek - mondta.



Varga Tamás megjegyezte, a Csabai Nyár programsorozat részei lesznek június 22-én a Múzeumok Éjszakája rendezvényei, a nyár második felének programjait, főként koncerteket pedig a Csabagyöngye Kulturális Központ szervezi.