Kult

Bodrogi Gyula a balesete után: a Jóisten a színpadról fog magához szólítani

Bodrogi Gyula márciusban szenvedett balesetet a Nemzeti Színházban, és megrepedt a bal karjában egy csont. A Nemzet Színésze ennek ellenére felkötött karral dolgozott tovább, most pedig elárulta, hogy érzi magát a balesete után. 2024.04.03 09:18

A 89 éves Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész még márciusban esett el a Nemzeti Színház lépcsőjén, a színészbejárónál. Bodrogi Gyula esés közben a bal karjával próbálta védeni magát, majd az orvosnál kiderült, hogy karjában elrepedt egy csont.



A Nemzet Színésze ezt követően felkötött karral dolgozott tovább, most pedig a Borsnak elárulta, hogyan érzi magát. Bodrogi Gyula szerint a kötés szerdán kerül le róla, és helyette egy könnyebb kötést tesznek fel.



"A fájdalom szerencsére teljesen megszűnt, de kell majd járni még tornáztatni" - tette hozzá a lapnak. Az április 15-én a 90. életévét betöltő színművész azt is elárulta, meddig tervez színpadon maradni.



"A Jóisten a színpadról fog magához szólítani. Én ezt kértem tőle, és ha szeret, akkor be is tartja. Addig pedig élni szeretnék, egy színész maradjon a színpadon, szórakoztasson, kápráztasson, hiszen ez a dolga" - mondta Bodrogi Gyula.



Bodrogi Gyula már többször visszaküzdötte magát a dolgos hétköznapokba egy-egy betegsége után, legutóbb két éve aggódhatott az egész ország a legendás színészért, amikor másodjára is kórházba került - és mint kiderült, a klinikai halálból hozta vissza Merkely Béla professzor.