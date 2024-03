Ünnep

Húsvét - Erdő Péter: Krisztus feltámadása a mi örök üdvösségünk ígérete

Krisztus feltámadása a mi örök üdvösségünk ígérete és első bizonyossága. Ha ő, aki valóságos ember volt, feltámadt a halálból, akkor mi is feltámadhatunk - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek húsvét vigíliáján Budapesten, a Szent István-bazilikában.



Erdő Péter a zsúfolásig telt székesegyházban arról beszélt: húsvét hajnalán nem a Feltámadottba vetett hit indította az asszonyokat, hogy Jézus sírjához menjenek, hanem a halott Krisztus iránti mérhetetlen szeretet.



Erre a hűséges szeretetre válaszol elemi erővel a feltámadás nagyszerű eseménye, mert az asszonyok nem a halott Krisztust találják a sírban, hanem az angyalt, aki azért jött, hogy az örök életet hirdesse. Krisztus örök életét és a mi örök életünket - mondta a bíboros.



"Ne féljetek" - mondja az angyal az asszonyoknak, hiszen nincs mitől félni. A szeretet hozta őket Krisztus sírjához, a szeretet pedig erősebb, mint a halál. A szeretetben nincs félelem - tette hozzá.



Ezért az "üres sír" ünnepe az öröm, a bátorság és a szeretet ünnepe - hangoztatta Erdő Péter.



A bíboros úgy fogalmazott: "Krisztus iránti szeretetünk minket is arra kötelez, hogy minden látszólagos kudarc, a hívő közösség minden szenvedése, megpróbáltatása ellenére (.) tartsunk ki a Krisztus iránti szeretetben és egymás testvéri szeretetében". Akkor is, ha úgy tűnik, hogy "fogyatkozóban vagyunk, hogy az emberek körében csökken a hit, hogy a keresztényeket kudarcok és üldöztetések érik szerte a világon" - mondta.



Az ünnepi liturgia keretében Erdő Péter felnőtteket keresztelt meg és részesített a bérmálás szentségében, a jelenlévő hívek pedig megújították keresztségi fogadalmaikat.



A szertartás végén a hívek a bíboros vezetésével körmenetet tartottak a bazilika körül.



Nagyszombaton, az esti vigília szertartásával kezdődik a legnagyobb keresztény ünnep, a húsvét. Az ünnep azt hirdeti, hogy Jézus feltámadt a halálból, és ezzel minden embert megváltott bűneitől, és mindenkit meghív az örök életre.