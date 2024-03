Ünnep

Húsvét - Szerzetesek, fogyatékkal élők és migránsok vitték a keresztet a Colosseumnál - videó

Az első stáción klauzúrában élő nővérek és egy remete szerzetes vette kézbe a keresztet, amelyet fogyatékkal élők és migránsok is vittek a római keresztúton, amelyet a Colosseumnál tartottak nagypéntek este.



Ferenc pápa az utolsó pillanatban lemondta részvételét. Ahogyan tavaly is tette, vatikáni lakhelyéről, a Szent Márta-házból követte a keresztutat.



Az egyházfő a nagypéntek délutáni liturgián részt vett. A Vatikán rövid közlése szerint az esti távolmaradással az egyházfő egészségét kívánták védeni, mivel szombat este a pápának a virrasztást kell vezetnie a Szent Péter-bazilikában, vasárnap pedig misét mutat be.



A Colosseum előtti térre huszonötezer embert engedtek be rendkívüli biztonsági intézkedések közepette. Hívők és turisták gyertyával a kezükben követték a via Crucist: a keresztút szokás szerint a Colosseum belsejéből indult, elhaladt Constantinus diadalíve előtt és egészen az ókori amfiteátrummal szemközti magaslatig vezetett.

A tizennégy stáción a keresztet klauzúrában élő nővérek és szerzetesek, egy családotthon tagjai, egy rehabilitációs központ dolgozói és betegei, egy család, fogyatékkal élők, imacsoportok tagjai, egyházi egészségügyi szolgálatot végző nők, migránsok, a római egyházmegye papjai, katekistái, fiatalok vitték. Az utolsó stáción a Caritas szolgálat önkéntesei vitték a keresztet.



Az állomásokon elhangzott meditációk szövegét első alkalommal személyesen Ferenc pápa írta. Az egyházfő a mai világban is az elnyomástól és igazságtalanságtól megalázott Krisztusokról írt, a háború őrültsége miatt mosolyukat vesztett gyermekekről, a bántalmazást szenvedő nőkről, az emberiség vállát ma is súlyként terhelő keresztekről, az üldözött keresztényekről.



Hatszáz rendőr és katona felügyelte csak a Colosseum területét, a közeli épületek tetején mesterlövészek voltak - közölték a hatóságok. A Colosseum előtti térre egyenként engedték be az embereket fémdetektoros ellenőrzés után. A közeli metrómegállót lezárták.



Utoljára ennyire magas biztonsági készültséget a 2015-ös európai terrortámadások utáni nagypéntek este léptettek életbe.



A kiemelt készültség keddig marad érvényben.