Baleset

Súlyos balesetet szenvedett a Nemzeti Színházban Bodrogi Gyula

Bodrogi Gyulát szombaton, a Színházak Éjszakáján születésnapja alkalmából köszöntötték. Bár a színész csak április 15-én tölti be a 90. életévét, a Karinthy Színház a rendezvény zárásaként egy meglepetés ünnepséget szervezett a tiszteletére, ahol unokája és volt felesége, Voith Ági mellett többek között Koltai Róbert, Szilágyi Tibor, Straub Dezső és Balázs Andrea is köszöntötte, ő pedig nagyon meghatódott - írja a Blikk.



A portál azt is kiszúrta, hogy Bodrogi bal keze fel volt kötve, ugyanis nemrég baleset érte őt a Nemzeti Színházban.



"Sajnos elestem. Jöttem le a színház lépcsőjén a színészbejárónál, amikor beakadt a sarkam és putty, már a földön is voltam. Ez nagyjából tíz napja történt" - fogalmazott a lapnak Bodrogi, akit azonnal orvoshoz vittek. "Alaposan megvizsgáltak, és ott derült ki, hogy elrepedt az egyik csontom. Az esés közben próbáltam védeni magam, ezért a bal kezemmel tenyereltem le, ezt viszont a csontom bánta. Azóta fel van kötve a kezem. Még nem tudom, meddig kell így hordanom, majd az orvos megmondja. A lényeg, hogy jól vagyok, ez csak egy kis baleset, amiből hamar rendbe jövök."



Bodrogi azonban így, felkötött kézzel is dolgozik. Kedden például a Nemzeti Színház Egri csillagok című darabjában láthatják a nézők Szulejmán szultán szerepében. Azt is megjegyezte, hogy a sérülését senki sem fogja majd észrevenni a színpadon.