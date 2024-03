Húsvét

Virágvasárnappal megkezdődik a nagyhét

Az ünnep alkalmából Erdő Péter bíboros esztergom-budapesti érsek délelőtt fél 11-kor az esztergomi bazilikában mutat be szentmisét.



A virágvasárnappal kezdődő nagyhét Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül feltámadásának ünnepére vezet el - olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia MTI-hez eljuttatott pénteki közleményében.



A virágvasárnapi szentmise a jeruzsálemi bevonulásra emlékező körmenettel kezdődik. A hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek is hódoltak Krisztus előtt - írták.



A körmenethez szorosan kapcsolódó szertartás a barkaágak megáldása.



Kitértek arra: a virágvasárnapi misén elhangzik Krisztus szenvedéstörténete, a passió. Az egyház ezzel fejezi ki, hogy Jézus dicsőséges bevonulása Jeruzsálembe a kezdete az eseménysornak, amely szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be, "ezáltal hozva el a megváltást, amely az örök élet reményét táplálja minden hívőben" - fogalmaztak.